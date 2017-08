Szerző: Lang Alex

Magyarok, véreim! Tényleg itt a vég, a Pilis alatt dobogó ősi szív is összerándul, a Turul is már csak lapít a fészkén, olyan hírek keringenek Árpád lovon vett ősi földjén. Nem elég nekünk, hogy időtlen idők óta Táborfalva alatt várnak lesben a zsidó seregek pályázva fogyatkozó termál vízkészleteinkre, már az arab terroristák is megszállják a magyar tengert.Véreim, itt az idő, hogy körbehordjuk őseink véres kardját és felvegyük a harcot a nyugati dekadens ármány ellen, legyen ez bármi is, most van itt a magyar idő, hogy kijelentsük, megvédjük az asszonyverő, kutyarugdosó, macskanyúzó magyar kultúrát!Soros seregei itt állnak a határ minden oldalán, lesve arra, hogy elveszejtsék Trianon által jogfosztott hazánkat, véglegesen elsüllyesztve a liberális mocsokban.Nem, véreim, nem hagyjuk, nem és nem!Fiatalságunk számára emelt számú tornaórákat rendelünk el, csökkentett színvonalú oktatási rendszerrel, mert nem nyelvet kell tanulni a magyar gyereknek, hanem kardot és puskát a kezébe, hogy Isten, akarom mondani Orbán hű szolgájaként, védje a pengés határt! Teljesen felesleges ide minden liberális érték, hiszen a magyar, az úgysem tud mit kezdeni az olyan fogalmakkal, mint szabadság, testvériség, egyenlőség, bőven elég neki a kék plakátokon kódolt gyűlölet!Véreim, legyetek büszkék Mészáros Lőrincre, aki bizonyítja napról napra, hogy egy szorgalmas víz és gázszerelő szakmunkásból is lehet gazdag és befolyásos ember, ha Isten, vagyis Orbán jó barátja! Nem tudás kell ide, hanem tőke, a nép vagyona, hiszen az mindenkié, vagyis azé, aki ellopja!Véreim, mondjuk ki végre, hogy mindenki annyit ér, amennyit lopott, ne gördítsük a liberális szarakodás demokratikus akadályát, múltba haladásunk gyorsan forgó kereke elé. Feudalizmus kell ide, urak és szolgák, Vajna tévén és Habony médián nevelkedett alattvalók, akik mély kussban lesik, az asztalról lehulló morzsákat.Itt az idő, a magyar idő végre, hogy befejezzük a művet 2018-ban.Vitéz Felcsúti Orbán Viktor Mihály kormányzó urat a várba, kerítést körbe a határra, oszt, jó napot!