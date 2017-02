Forrás: MTI-Sztárklikk

A Földalatti üzletek című írásában Christoph Pauly kiemelte: nemzetközi konszernek, köztük a Siemens, "nyilvánvalóan megkenték" a budapesti metró építését, és ezért Magyarországnak vissza kell fizetnie uniós támogatásokat.A többi között kifejtette, hogy Orbán Viktor kormányfő "is politikai tőkét akar kovácsolni a legnagyobb magyar korrupciós botrányból", és ugyan Budapesten mindenütt hallani "történeteket Orbán urambátyám vircsaftjáról", az OLAF-jelentés mindenekelőtt elődei kormányzásának éveiről szól.Hozzátette: "kevéssé valószínű, hogy Magyarországon valaha is felelősségre vonják a vélelmezett kenőpénzek kedvezményezettjeit", az eljárásokat rendszerint egy idő után leállítják, hiszen "mindenki túl sokat tud a másikról", és "Orbán is óvakodik a nagy, nyilvános perektől".A kormányfő az Európai Uniót érintő bűncselekmények feltárására hivatott európai ügyészség felállítása ellen is harcol. Az uniós külügyminiszterek a héten úgy döntöttek, hogy egyelőre a 28 közül 17 tagállam részvételével hozzák létre az intézményt. "Nem meglepetés, hogy Magyarország nincs köztük" - írta a Der Spiegel szerzője.