Miniszter Úr! Utazott már a detoxba bedrogozott beteggel?

egy orvos

Országos Kardiológiai Intézet , Szív- és Érsebészeti Klinika, Ajkai kórház...... sorolhatnám. Az utóbbi időben felszínre került esetek, melyek - sajnálatos apropói miatt - joggal borzolják kedélyeket! A közvélemény megrökönyödve, szomorúan, felháborodottan vette tudomásul, hogy újabb "szervrendszerek álltak le".Bizonyára a laikusok közül is sokakat, de minket, szakmabelieket mindannyiunkat mélységesen meglepett, hogy két ilyen országos intézmény nem rendelkezik CT készülékkel. Bár most ezek az információk a tragikus halálesetek miatt derültek ki, ettől még a tény tény marad.A XXI. században Magyarországon a főváros két nagyhírű, progresszív betegellátást folytató intézményében HIÁNYZIK az itteni munkához NÉLKÜLÖZHETETLEN diagnosztika készülék! Természetesen szinte azonnal megszülettek a válaszok is, a kislánynál egy igen súlyos szívbetegség miatt számolni kellett a legrosszabb eshetőséggel, de különben is, örüljünk, hogy a másik intézményben van CT, hisz ezelőtt még ott sem volt. Az már más lapra tartozik, hogy ezt a kijelentést már meg is cáfolták, de azért jól hangzik a kormányzati kommunikációban.Azért engedtessék meg, hogy egy kicsit mélyebbre ássunk a témában. Többek között azért, mert immáron több, mint 30 éve az egészségügyben dolgozom, szintén a fővárosban, orvosként, de azért is, mert 3 gyermek édesapja vagyok és szeretném, ha gyermekeim, családom a későbbiekben színvonalas és ne csak elégséges egészségügyi ellátásban részesülnének!Ellentétben a jelenlegi állami egészségügyi "vezetéssel" én évtizedek óta az egészségügyben DOLGOZOM, büszkén mondhatom, emberéleteket mentettem meg, emberek ezreit gyógyítottam meg, rálátásom van, ismerem, végigjártam a hierarchiát, ismerem, kitanultam a kiskapukat, ültem haldoklók mellett, mikor utolsó leheletükkel végső álomba szenderültek, voltam részese gyermekek születésének sőt mi több, felcseperedésének.Mindig bizakodó voltam amikor azt mondák, sz@r a helyzet, én úgy voltam vele, biztos lesz jobb. Na ez a kincstári optimizmusom elmúlt! Az elmúlt évek hanyatlása vezetett idáig. Most felmerülhet a kérdés a Kedves Olvasóban, akkor miért nem mentem el a jobb feltételek, a több fizetés, a méltó munkakörülmények miatt külföldre? Mert nekem ez a hazám és még van annyi hazaszeretet és a gyökerekhez való ragaszkodás, ami itt tart.Nem tervezek külföldre menni! De nem fogom véka alá rejteni nemtetszésemet! Aki ismer, tudja, nem ez az első felszólalásom. Néha úgy érzem, szélmalomharc, de nem baj! Akkor is elmondom, kiírom magamból, ne belül emésszen.Szóval azt gondolom, a helyzet most rossz igazán. Hiába mondja a kormányzat, hogy megduplázódott a CT, MR készülékek száma. Kérdem én: a hozzáértő radiológusok, operátorok száma mennyivel nőtt? Ki elemzi a képeket, ki fekteti a beteget az asztalra? Manapság egy normális ügyeletet nehéz kiállítani hozzáértő szakemberrel!!! Szép dolog felújítani, modernizálni egy-egy intézményt, de ki fog benne dolgozni?Úton-útfélen azt halljuk a "közszolgálatiban", meg az egyéb "közeli" médiákban, hogy ilyen, meg olyan beruházások történnek az egészségügyben, fejlődik az ágazat - miniszterünk nem átallja az arcunkba vágni, hogy a magyar egészségügy világszínvonalú - ugyanakkor aki benne dolgozik, az napi szinten szembesül a hihetetlen, laikus számára elképzelhetetlen nehézségekkel, mert nincsenek meg a feltételek, leginkább nincs megfelelő mennyiségű dolgozó az ágazatban nemhogy a világszínvonalú, de a legalapvetőbb szintű ellátáshoz sem.Senki ne kergessen illúziókat! Naponta halnak meg betegek az ellátó rendszer elégtelensége következtében. Róluk nem szól a média, ezek az esetek csendesen a mélyben maradnak.Az ugye nem kérdés, hogy LEGALÁBB az államtitkárnak, de inkább a miniszternek is azonnal le kellett volna mondani a fenti eseményeket követően. Pontosabban már réges rég le kellett volna mondaniuk. Mert elégtelenül végzik a munkájukat. Régóta. Cinikusan "humorizálni" a mentős reggelinél, vagy arcátlanul nyilatkozni a médiában, méltatlan a miniszterséghez. Ha az ágazatban, amit vezetek, a munkaerő elvándorlást nemhogy visszafordítani nem tudom, de megállítani sem, akkor nem végzem jól a munkámat.Ha erre a főnök nem jön rá, akkor az az ő sara is. Ha én orvosként nem tudom meggyógyítani a betegeimet, akkor a főnököm megköszöni a munkámat és elbocsát. Ez fölsőbb szinteken miért nem működik?Azt mondja a miniszter, hogy álhírekkel próbálják az egészségügy renoméját rombolni. Hangosan felkacagok!! Miniszter Úr! Nekünk már nincs renoménk! Mindennaposak a veszekedések, a fenyegetések amelyek néha tetlegességig fajulnak, a beteg vagy a hozzátartozó veri az egészségügyi dolgozót. Hallott már erről Államtitkár úr? Nem jár a veszélyességi pótlék a mentődolgozóknak??? Utazott már a detoxba bedrogozott "beteggel"?Aki a vizsgálatkor akkora pofont adott a mentőorvosnak, hogy az elesett a mentőgépkocsiban! Nem álhír, ez megtörtént eset. A renoménk már régen elfogyott. Erről nemcsak Ön tehet! Az elmúlt évtizedek mindegyik kormánya egytől-egyig. Miért huszad-századrangú fontosságú a kormányzatnak az egészségügy meg az oktatás???És most Önökhöz- Hozzátok fordulok, Kedves Kollégák! Mert "vétkesek közt cinkos, aki néma"! Nem érzitek, hogy a jelenlegi egészségügyi állapotokban minden egyes megelőzhető haláleset a mi sarunk is?? Igen, többes szám első személyt használok, magamat is beleértve. Dolgozunk látástól mikulásig, két-három munkahelyen, egyikből átrohanva a másikba, hullafáradtan. Törvényszerű a hibázás! Ezt Ti nem érzitek?Nem érzi a felelősségét az orvos, akinek a kezében rossz minőségű a szike, ami a betegbe beletörik (Miniszter Úr, megtörtént eset, nem álhír) és órák hosszat kell keresgélni, nem érzi az altatóorvos a felelősséget, amikor többször felhasznált tubussal intubál, nem érzi a felelősséget a nővér, aki a drámai mérteteket öltött nővérhiány miatt 10-20 beteg helyett 49 /!!!/ beteggel foglalkozik (nem álhír, ez a valóság), nem érez semmi felelősséget az a kórházigazgató, aki évek óta könyörög egy CT készülékért, mert elengedhetetlen lenne az intézmény működéséhez, mégsem történik semmi?Sajnos ha ebből nem érez az ágazat vezető Miniszter- Államtitkár kombó semmit, az a mi hibánk! Óriási hiba! Mert mi benyelünk mindent.Ki ezért, ki azért. Az intézményigazgató szeretne még egy kis ideig - mondjuk a nyugdíjazásáig - a székében maradni, az osztályvezető szintén, az orvos kénytelen kelletlen elfogadja azt a nyomorult hálapénzt, a nővér meg fél kinyitni a száját, félti az állását. Nemigaz???Pedig óriási /lenne / a hatalmunk. Csak a motiváció hiányzik. Kinek ezért, kinek azért! Melyik professzor vállalja fel (ha lenne egy kis vér a pucájában), hogy leállítja a Klinika munkáját, mert nincsenek meg a színvonalas ellátáshoz a - főleg humán erőforrás - feltételek? Melyik osztályvezető szüntetné be a felügyelete alatt álló osztály működését a fenti indokkal?? Melyik orvos lép vissza a műtőasztaltól vagy a betegágytól, mondván "én így nem gyógyítok tovább"? Melyik nővér venné a bátorságot, hogy kijelenti a főnővérnek : Betelt a pohár!?Tegyük a szívünkre a kezünket: nem sok nevet tudnánk felsorolni.Pedig a hatalmunk óriási! Ahogy a felelősségünk is! Szeretnénk jobb munkakörülményeket? Szeretnénk több fizetést? Kellene tenni érte! Nemcsak az osztályirodában meg a nővérszobában hőzöngeni. Joggal kérdezhetnétek: Mi a megoldás?? Játsszunk el a gondolattal: Magyarország egészségügyi dolgozói tervezetten 2017. Október 1-vel felmondanak! Kollektíve!! Ugye van asszem 2 hónap felmondási idő. Lenne idő a kormányzatnak elgondolkodni a sürgős megoldáson!Persze biztos lenne fenyegetés, meg fejvakarás, meg ígérgetés! De ha a fikció szerint nem inogna meg az "eü" társadalom, akkor nem tudnának legyűrni minket! Pláne ha az oktatásban dolgozók mellénk és magukért is /ki/állnak!!! Megoldhatatlan??? Miért? Mert gyáva népek vagyunk. Sajnos ez a véleményem.Volt egy fecskénk, Mária a "feketeruhás nővér". Na az Ő kálváriája az ékes példa arra, hogy egy ember támogatás és erős hátország nélkül simán lenyomható. Nem álltunk ki mellette, nem támogattuk eléggé!Nézzen mindenki magába és gondolkozzék! Én ott voltam a Normafánál, a Kossuth téren a demonstráción, a szegénykórháznál. Mégis nagyon szégyellem magam. Nem sikerült. És csak saját magunkat hibáztathatjuk.De jól jegyezzük meg: ha nem lesz változás, gyökeres változás, akkor Isten irgalmazzon, hogy se mi, se a családunk ne legyen beteg! Mert belátható időn belül nem lesz aki ellássa! Ez sem álhír, ez is valóság!Köszönöm, hogy elolvastad!