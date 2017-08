Mocskos nagyot hazudott Orbán kedvenc lapja

Már a brüsszeli ellenőrök is tudják, hogy milyen a Fidesz-féle közbeszerzés

Íme a Debreceni Törvényszék hétfői válasza - változtatás nélkül:

"Aida El Seaghi tolmácskénti kirendelésére azért nem került sor, mert a menekültügyi tárgyú ügyek száma - mely a közölt statisztikai adatokból is látható - oly mértékben csökkent, hogy a már kirendelt tolmácsokon felül további foglalkoztatására nem volt szükség.



Emellett tájékoztatom arról, hogy a Magyar Idők részéről 2017. augusztus 11-én délután érkezett megkeresés. Választ a mai napon-hétfőn adtunk.



Mivel a cikk megjelenése előtt a Debreceni Törvényszék az említett médiumnak semmiféle érdemi információt nem adott El-Seaghi Aidával kapcsolatban, így az ott közöltekre a törvényszék nem kíván reagálni".

A kormányzati szócsőként, állami pénzből működtetett Magyar Időkről sem lehet elmondani, hogy hiteles újság, de eleddig jobbára a Fidesz politikai ellenlábasai kapcsán hazudozott - és vesztett is el egy csomó pert.Szombaton azonban egy olyan Sorosozó cikket hoztak le, amibe belevonták a Debreceni Törvényszéket is. A "Nem kellenek a migránspárti tolmácsok - A törvényszék nem alkalmazta a migránspárti fordítót" című cikkében arról írnak, hogy azért nem alkalmazták a debreceni illetőségű, jemeni apától és magyar anyától származó Aida El-Seaghit tolmácsként, mert "komoly kétségek vetődtek fel azzal kapcsolatban, hogy (a lány - a szerk.) képes lesz-e feladatát pártatlanul ellátni, hiszen a szervezet (Migration Aid - a szerk.), amelynek tisztségviselője, nem tesz határozott különbséget gazdasági bevándorlók és menekültek között, támogatja a migránsok befogadását, és 2015-ben kormányellenes tüntetést szervezett - mindezzel pedig, még ha akaratlanul is, de Soros György tervének megvalósulását segíti elő."Az Alfahír megkereste a Törvényszéket, hogy igazak-e a Magyar Idők információi. Kiderült, megint hazudtak. A legdurvább az egészben, hogy úgy jelentették meg a cikküket, hogy nem várták meg a hivatalos választ a kérdésükre - igencsak kellemetlen helyzetbe hozva a magyar igazságszolgáltatást.