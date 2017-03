Módosítani akarja a választási törvényt a Fidesz

Forrás: Magyar Idők / InfoRádió

A Fidesz frakcióvezető-helyettese a napilapnak elmondta: ez a döntően technikai javaslatcsomag érinteni fogja a kampányfinanszírozás kérdését is. Így várható, hogy az egyéni jelölteknél érvényes korlátozáshoz hasonlót vezetnek be a pártoknál az állami támogatásra vonatkozóan. Vagyis amennyiben egy párt nem ér el majd bizonyos százalékot, vissza kell fizetnie az államtól kapott pénzt.A lap felidézi, hogy a 2014-es választási kampány során számos olyan párt tűnt fel, amely semmilyen érdemi tevékenységet nem végzett, de a törvény szerint nekik is járt az állami támogatás. A választáson szinte akadálytalanul induló "bizniszpártok" tevékenysége nyomán 2016-ig összesen 630 millió forint végleg eltűnt a jogtalanul felhasznált kampánytámogatásból, míg a kétmilliárd forintra rúgó választási bírságoknak alig két százalékát sikerült behajtani.Ma több mint száz párt van bejegyezve Magyarországon, a 2018-as választások közeledtével pedig újra fellángolt a pártalapítási kedv, de számos egyesület, mozgalom is azt tervezi, hogy hamarosan párttá válik - írja csütörtöki számában a Magyar Idők.