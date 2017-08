Moldova György: Magyarországnak vége van

Forrás: atv.hu

Moldova szerint a pártok most is csak a nyugdíjasok más pártokról alkotott véleményével foglalkoznak. Ózdi látogatásával kapcsolatban az író elmondta: Janiczák Dávid jobbikos polgármester meglepte, mert normálisan lehetett vele beszélgetni.Moldova György frissen megjelent kötetével kapcsolatban elmondta: többen mondták már neki, hogy szomorú a könyv, de ír majd bele pár szőke nős viccet.Az író arról is beszélt, hogy annak az országnak, ahol a legjobb biznisz az idősotthon-működtetés, annak az országnak vége van, Magyarországon pedig ez történt. Ha az isten életben tartott, akkor dolgom is van, az utolsó leheletig csinálom - tette hozzá Moldova György.