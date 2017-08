Molnár Gyula: meg tudjuk csinálni

Forrás: HVG - Sztárklikk

A párton belüli feszültségekről, az ígért árnyékkormányról és a jövő választási kilátásokról kérdezték Molnár Gyulát. A pártelnök elmagyarázta, miért gondolja, hogy most nem időszerű az árulók, kollaboránsok keresése a pártban, bár hozzátette, ha bizonyíték lesz erre valakiről, ő lesz az első, aki azt mondja, hogy akkor kívül tágasabb.Molnár elnökként addig azon kíván dolgozni, hogy a párt belső egysége helyreálljon. Molnár Gyula nem csak a választóknak mondja, magát is azzal szuggerálja, hogy "meg tudjuk csinálni", vagyis hogy a még csak az árnyékkormány névsorának bejelentése előtt álló MSZP igazi kormányt is tud majd alakítani 2018 tavaszán.Az MSZP elnökével készült interjút ITT tekintheti meg.