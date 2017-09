Molnár szerint egészen a kormányzatig vándorolhattak az azeri pénzek

Forrás: atv.hu - sztarklikk.hu

Mint ismert, azeri pénzek "járták be" Európát, amelyből újságírókat és politikusokat fizettek le. Ami érdekes, hogy ebből Magyarországra is érkezett egy részlet 2012-ben, egy offshore számlára."Éreztük, hogy valami nincsen rendben, majd kiderült, hogy azeri állami pénzek offshore számlákon mozognak egész Európában, és ebből 7 vagy 9 millió dollár Magyarországra is érkezik" - nyilatkozta az ATV Start című műsorában a nemzetbiztonsági bizottság elnöke.Az MSZP politikusa azzal folytatta: rajta vannak azon, hogy fényt derítsenek mindenre. "Biztosat még nem tudunk, de forró nyomon vagyunk" - fogalmazott Molnár Zsolt.Hozzátette: sok irányba indultak már el, a Belügyminisztérium és titkosszolgálatok irányába is. Vizsgálóbizottság felállítását is tervezték, de ezt végül a Fidesz-KDNP leszavazta."A hatalom menekül, de ha nem lenne takargatnivalója, akkor belemenne a vizsgálatba és a vizsgálóbizottság felállításába is. Az MNB és a NAV nélkül ezt az ügyet nem oldjuk meg. Azért fordultam Matolcsyhoz, Varga Mihályhoz és a NAV-hoz, mert a pénzmosási törvény szerint mindkettő szervezetnek fontos feladata van" - magyarázta.Kárász Róbert a műsor egy pontján papírt és tollat adott a politikusnak, hogy nevezze meg, hazánkban kikhez vándoroltak azeri pénzek. Molnár Zsolt csak annyit írt: "kormányzati körök".Majd hozzátette: "Lehettek olyan lobbisták és kormányzati tisztségviselők, akik ebben közrejátszottak, na, rájuk leszünk kíváncsiak. Ha a szálak a kormányig, vagy a miniszterekig vezetnek, azt is meg fogjuk tudni. Ennyi információból, amennyit most tudok, 4-5 irányba indulhat el a nyomozás, vagy a vizsgálat."