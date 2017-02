Momentum: egyszerre boldogok és szomorúak a pályázat visszavonása miatt

Forrás: MTI

Fekete-Győr András hangsúlyozta: azért boldogok, mert a népszavazást támogató több mint 266 ezer aláírás "sűrítménye volt az emberek tettvágyának", amivel sikerült meghátrálásra kényszeríteni Orbán Viktor miniszterelnököt, Tarlós István főpolgármestert és Borkai Zsoltot, a Magyar Olimpia Bizottság elnökét.Ugyanakkor a másik szemük azért sír, mert "megint nem hallgatták meg az embereket" egy kérdésben, miközben a vita során lehetőség lett volna dönteni arról, hogy "mire költsünk" a következő évtizedekben. A "NOlimpia" kampánnyal azt is ki akarták fejezni, hogy nekik más prioritásaik vannak: az egészségügy és az oktatás fejlesztése - fűzte hozzá.Kitért arra is, hogy miközben őket ügynöközték le kormánypárti politikusok, továbbra is titkosak az ügynökakták. Ezért az a céljuk, hogy ezek az akták végre nyilvánossá váljanak.Kérdésre válaszolva elmondta: egyetlen politikai erővel sem keresik az együttműködést és őket sem keresték meg. Ám lehetnek olyan nemzeti ügyek, amelyek során együttműködnek másokkal - fűzte hozzá Fekete-Győr András.Soproni Tamás alelnök arról beszélt, hogy az egész Kárpát-medencében meg akarják alakítani "a cselekvés köreit" annak érdekében, hogy erőt mutassanak a politikai elitnek. Ezzel pedig be kívánják fejezni a rendszerváltást - mondta, hozzátéve: 45 napos országjárásba kezdenek, amelynek során olyan embereket keresnek, akik felül akarnak emelkedni a megosztottságon.