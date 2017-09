Most az egész világ Trump elnökre figyel

Forrás: MTI

Amerikának ugyanakkor figyelembe kell vennie más nagyhatalmak érdekeit, hiszen Kína és Oroszország is közvetlen szomszédja Észak-Koreának, Dél Korea pedig közvetlenül érintett a válságban - közölte a kutató.Gondot jelent az is, hogy Trump elnök sokszor nem megfontoltan, hanem inkább impulzívan dönt, vagyis nem biztos, hogy kellő gondossággal fog cselekedni miután már a kontinentális Amerikát elérő, nukleáris töltettel felszerelt rakéták állnak az észak-koreai rezsim rendelkezésére - mondta.Arról is szólt: napirenden van 750 ezer ember státuszának megváltoztatása, azoké, akik még szüleikkel, gyerekként érkeztek illegálisan az Egyesült Államokba. Azóta ott tanultak, dolgoznak, elmúltak harmincévesek és integrálódtak. Obama elnök védettséget biztosított nekik, ám Trump egyik kampányígérete volt a csoport kiutasítása.Népszerűségvesztése miatt Trump most igyekszik teljesíteni a kampányígéreteit, hiszen a következő választáson a kongresszus republikánus többségének megőrzése a tét - mondta Frank Tibor.