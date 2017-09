Mozgalom indul a magyar euróért

Szerző: Ujhelyi István

Ha elindulhat az aláírásgyűjtés, akkor én leszek az első, aki európai parlamenti képviselőként aláírja majd az íveket és támogatásra fogom kérni a demokratikus oldal képviselőit és szervezeteit is. Mindenkit, aki hisz az európai értékekben és meg akarja őrizni Magyarország helyét az európai közösségben.Magyarország alapvető érdeke ugyanis, hogy részt vegyen abban a "szuper-Európában", amely egyre konkrétabban formálódik az Unió mag-országai, illetve az eurózóna tagországai között. Európa fejlődő és haladó része új sebességre kapcsol, új szövetségi és együttműködési rendszert hoz létre, amelyből Magyarország az orbáni pökhendiség miatt ki fog maradni. Ha pedig kimaradunk, akkor ismét csak az európai fejlődő világ perifériájára szorulunk. Ez pedig történelmi bűn.Éppen ezért van szükség az euró mielőbbi bevezetésére Magyarországon, de legalábbis a közös valuta bevezetése melletti világos elkötelezettségre és a szándék egyértelműsítésére. Szlovákia már a haladó klub tagja, a csehek, a bolgárok és a románok is kinyilvánították, hogy odatartanak, egyedül az orbáni illiberális állam rongyol fékevesztetten a másik irányba, a putyini árnyékvilág felé.Az elmúlt napokban levélben kértem a parlamenti képviselővel rendelkező pártok vezetőit, hogy tegyék világossá: szándékukban áll-e az euró mielőbbi bevezetése, és ezzel csatlakozni kívánnak-e a haladó tagállami belső szövetséghez is. A demokratikus ellenzéki erők álláspontja világos, egyedül az Európa-ellenes Fidesz és Jobbik sunnyog ebben az ügyben.Az Európa-párti erőknek ebben a kérdésben közös platformra kell kerülniük, hogy ebben a történelmi sorskérdésben világos értékvállalást mutassunk a választóknak. Éppen ezért egy ellenzéki kerekasztalt, egy euro-chartát hívok össze, hogy szakértői szinten vitassuk meg a közös valuta mielőbbi bevezethetőségének politikai és technikai kérdéseit.Gulyás Mártonnal egyeztetve a kerekasztalnak az Agóra ad majd helyet, hogy a parlamenti képviselettel bíró pártok mellett a civilek véleményét is becsatornázhassuk egy közös javaslatba.Emellett folytatjuk a támogató aláírások gyűjtését is az euró bevezetése érdekében a honlapomon indított online petícióval. A máris többezres tábor folyamatos növekedése egyértelműsíti, hogy az emberek Orbánisztán helyett Európát választják.