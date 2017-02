Mozgósít az MSZP, vidéki aktivisták is érkeznek Budapestre

Forrás: Index/Sztárklikk

Ahogy az Index is emlékeztet rá, éppen egy hete maradt a Momentum Mozgalomnak, hogy összegyűjtse és leadja a 138 ezer hiteles aláírást a 2024-es budapesti olimpiáról szóló népszavazás elrendeléséhez. A saját pultjaiknál több mint 100 ezer aláírás gyűlt össze, ehhez jönnek majd még a pártoktól kapott ívek, így 120-130 ezernél tarthatnak összesen - mondta szerdán az hírportálnak Fekete-Győr András elnök.Az Index szerint fontos kérdés, hogy a pártok hány aláírással járulnak majd hozzá ténylegesen a gyűjtéshez. Az LMP 20 ezret, az Együtt 9 ezret ígért, a Párbeszéd nem mondott konkrét számot. Az MSZP a héten a pártirodáit is megnyitotta és aktivistáit buzdította a gyűjtésre, amire Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja kedden úgy reagált: "Jó reggelt. Ideje volt, hogy kapcsoljanak."Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke viszont azt mondta az Indexnek, hogy az akció kezdetete óta gyűjt a párt, nem most szálltak bele a kampányba. "A kerületi pártelnököktől gimis lányokig sokaktól kaptunk jelzést, hogy már le is adtak íveket, de sok idős tagunk is van, aki pár szomszéddal aláíratja, aztán eljuttatja az irodákra" - mondta Kunhalmi, aki szerint sok száz aktivistájuk segít a gyűjtésben.Szocialista pultokat, vörös kabátos aktivistákat épp a Momentum kérésére nem látunk az utcákon. "Amikor januárban mozgósítani kezdtünk, a Momentum elnöke azt nyilatkozta, hogy "jobban járunk, ha nincs mellettünk MSZP-s stand". Mi ezt elfogadtuk" - mondta Kunhalmi. A budapesti MSZP elnöke az Indexnek nyilatkozva még hozzátette, hogy most olyan 700 aláírás hever a konyhájában, nemsokára le is adja a Nyugatiban.