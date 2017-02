Munkásőrünnepségen szólt be Kádárnak Dévényi Tibor

Forrás: Origo / blikk.hu

A magyarországi beatkorszakban Dévényi Tibor igencsak keresett sztár volt. Bár felvették a Szinművészeti Főiskolára, egy szerződésért otthagyta, helyette választotta a műsorvezetést - mondta az interjúban. Egyszer nagyon rezgett a léc, amikor a jó hangulat érdekében egy munkásőr-ünnepségen még Kádár Jánost is elkezdte parodizálni. Pechjére a pártvezető is jelen volt."Tibibácsi" igy idézi fel a forró perceket: "Kiálltam, és utánozni kezdtem: "Kedves elvtársak, kedves barátaim! Nem baj, ha a fiataloknak hosszú a hajuk, csak mossák!" Ez hatalmasat ütött akkoriban""A műsor után berohantak hozzám az öltözőbe, hogy itt van a Kádár elvtárs. Na, mondom, szuper, vihetem is vissza holnap a működési engedélyemet. Nyílik az ajtó, belép rajta Kádár meg a felesége nagy lendülettel. Megszólal: "én nem ismertem magamra". Erre a felesége: "pedig így beszélsz!"A parodiának persze pozitív lett visszhangja, Dévényi pedig megtarthatta engedélyét. Véleménye szerint a hatalomnak szüksége volt rá, hiszen kiengedte a gőzt: "Hagytak minket, hadd bohóckodjunk, és ezért hagyták a rockzenét is."