Orbán haverja újabb 3 milliárdos munkát kapott

Gyümölcsöző kapcsolat alakult ki a Vasas Sport Club és Garancsi zászlóhajója, a Market Zrt. között.

Nem is olyan régen számolt be a sajtó arról, hogy a Market Építő Zrt. és a Vasas Sport Club július 17-én szerződött az új kézilabdacsarnok kivitelezésére, melyért Garancsi István cége nettó 1,19 milliárd forintot fog kapni, ha minden jól megy. Most újabb szerződést tettek közzé, mely alapján még egy ennél is zsírosabb melót csípett meg a Market Zrt -...