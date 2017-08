Nagy Bandó a tűzijátékról: kenyér helyett cirkuszt kap a nép

Forrás: Bors

Szükség van-e augusztus 20-án nagyszabású tűzijátékra, légi parádékra? - tette fel a kérdést a Bors Nagy Bandó Andrásnak.Az ismert humorista - író szerint nem, de ha a nép szereti, hogy kenyér helyett cirkuszt kap, akkor legyen."Ha rajtam múlna, nem lenne. De hát tudjuk: kenyeret és cirkuszt a népnek. És a nép szereti a káprázatot, akkor is, ha a kenyere helyett pattognak semmivé a szikrák. Szép, persze a nép is mondja, aztán hazamegy a maga valóságába. És még boldog is. Hát akkor legyen, he neki ez kell. Én megvagyok nélküle"