Nagy Bandó András azért küzd, hogy eltartsa a gyermekét

Forrás: atv.hu

Az író, humorista hiányolja azt a polgári kritikus tömeget is, akik kérdéseket mernének feltenni.Bandó hozzátette: megbotránkoztatta, amikor szombathelyi előadását azért mondták le 1-2 nappal a lefoglalt időpont előtt, mert egy pártrendezvénynek kellett a hely. Nagy Bandó azt mondta, 70 évesen is azért küzd, hogy a gyermekét eltartsa.Az író sajnálja, hogy kihaltak a kritikus hangok, és elismeri, ő szembe megy az árral, hiszen vállalja gondolatait. De kiemelte: nem csak a fideszeseket szólja meg, de a szocikat, sőt a Jobbikot is.Azt is elmondta, hogy Antall József legalább kimondta, hogy 15 millió magyar ember miniszterelnöke szeretne lenni lélekben, Orbán viszont leginkább a saját közegének beszél. Miközben a miniszter szolgát jelent, míg a miniszterelnök a szolgák vezetőjét. Akinek minket kell szolgálnia, hiszen tőlünk kapja a fizetést.