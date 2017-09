Nagy Bandó András: mi a túró van itt?

A kvótapert elbuktuk, nem volt elég? Azt se buktuk volna el, ha a mi bíróságaink tárgyalják az ügyünket, igen, az lett volna az egyetlen okos és helyes döntés. Egyáltalán: mért tartozott ez a kvótaügy Brüsszelre?



Most meg itt ez a kisvasút vizsgálatára érkező brüsszeli turistacsoport, amelyik úgy jön, mintha biztos lenne abban, hogy itt valami nincs rendben. Jó, persze, mondhatnánk neki akár azt is, hogy gyertek csak, galambocskáim, nézzétek a doksikat, jól használtuk föl az EU-s pénzt, nincs itt semmi sundám-bundám, csak keresgéljétek a hibát, bizony egy sincs, tiszta lelkiismerettel állunk a vizsgálat elé, gyertek akárhányan, itt nincs se mutyi, se tutyi, se lenyúlás, se lopás, semmi, ami rossz fényt vetne ránk.



Szóval akár ezt is mondhatnánk, de egyszerűen ciki és fölháborító, kifogásolható és elítélendő, hogy megint velünk foglalkoztok. Mi ez a kettős mérce? A kvóta ugye az egyik, a kisvasút a másik, még jó, hogy csak két ilyen mérce van, ki tudja, mivel jönnétek nekünk, ha hármas mérce is lenne.



Megsértődhetnénk, de nem tesszük, inkább kimondjuk, mert mi, magyarok ilyen kimondós nemzet vagyunk: a ti szégyenetek, hogy egy ilyen kis pöttöm, egy ilyen picike kisvasutat akartok vizsgálni.



Ott a MÁV, az sokkal nagyobb, így hát jobban látható és vizsgálható, meg ott vannak a kisvasutak szerte az országban. Miért pont a felcsúti kisvasutat szúrtátok ki magatoknak, miért pont ezt a szerencsétlen kis falut, mely aztán tényleg nem tehet arról, hogy pici korától kezdve itt élt a magyar miniszterelnök?



Más miniszterelnök is született faluban, nem? Miért olyan nagy baj az, hogy a magyar miniszterelnök hálás, hogy ebben a faluban született a bábaasszony, aki őt világra segítette? Hogy hálás az óvodának, ahol felcsúti gyerekként alhatott ebéd után, és az iskolának, ahol tudását egyengették.



És mért baj az, hogy ebben a faluban a gázszerelők mindegyike milliárdos? Ez is bizonyítja, hogy a miniszterelnökkel semmi probléma, ő nem gazdagodott meg, nem nyúlt le se hazai, se EU-s pénzt.



Az meg kész csoda, hogy a gázszerelők ilyen sikeresek.



Tán az fáj nektek, hogy kinőtt ebben a szerencsétlen kis faluban egy stadion? Az fáj, hogy immár ellenőrizhetetlenül ömlik oda a TAO? Miért ne ömölne, amikor összefogott az ország érte? Ti beszéltek a szolidaritásról? Hát mért baj az, hogy ennyi becsületes, igaz magyar vállalkozó adja ide a TAO-t?



Tényleg komolyan gondoljátok, hogy EU-s tisztségviselők látogatnak Felcsútra? Hát ezért veszik föl a fizetésüket ezek a tisztségviselők? Ezért tartjuk őket?



Komolyan Felcsútot kell kipécéznetek? Ez bizony politikai diszkrimináció. Ha annyira vizsgálódni akartok, menjetek Budapestre, az az ország fővárosa. Hagyjátok békén Felcsútot, ne zavarjátok a forgalmat, ne ijesszétek el a kisvasutazni szándékozó magyar polgárokat. Azért váltottak jegyet, hogy ezzel a kisvasúttal utazzanak. Ti, akik ebben megakadályozzátok őket, bűnösök vagytok.



Kiugrom Brüsszelbe, a körmötökre nézek. Ugye, betojtatok? Na, ne izguljatok! Javaslom, mielőtt vizsgálódnátok, üljünk le egy kávéra, én fizetem, oké?

Forrás: 24.hu