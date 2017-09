Nagy változás jön a postánál, érdemes figyelni

Forrás: Napi.hu

A posta a jövőben lehetővé teszi a könyvelt küldemények nyomon követését a feladástól az átvételig saját weboldalán és mobilapplikációján keresztül is - írja a vállalat közleménye nyomán a Napi.hu . Az ügyfél igényelhet személyre szabott kimutatásokat és tájékoztatást kérhet a sikertelen kézbesítés okáról.Bevezetik továbbá az elektronikus tértivevényt, így a belföldi papíralapú tértivevény kivezetésével a küldeményátvételt elektronikusan igazolják vissza. Ezzel a felhasználó gyorsabban jut információhoz a kézbesítésről, hiszen az adatok (az aláíráskép is) szinte azonnal lekérdezhetővé válnak rendszerekből. A papíralapú folyamatok kiváltásával az adminisztrációs terhek is mérsékelhetőek.A Regisztrált közönséges küldemény, mint új szolgáltatás kézbesítése nem lesz személyes átvételhez kötött, de a levélszekrénybe helyezést elektronikus eszközein rögzíti a posta.A feladási feltételei az elektronikus feladójegyzék (EFJ) használata, az úgynevezett bontott címadatok megadása, valamint a küldemények azonosítóval történő ellátása (vonalkód alkalmazása) lesznek.A szolgáltatáshoz a cég kézbesítési statisztikát biztosít. A sikertelen kézbesítésről egyenként, küldeményazonosító szerinti információkhoz is hozzájuthat az ügyfél. A Regisztrált Közönséges Küldemény ugyanakkor nem lesz nyomon követhető és nem válik könyvelt küldeménnyé.A posta bevezeti az Elektronikus feladójegyzéket, amelynek keretében a felvételhez szükséges küldeményadatokat tartalmazó, kötött formátumú xml adatállományt építenek fel. Ez a cég szerint a levelek feladásakor kényelmes és gyors ügyintézést biztosít, használatával pedig kedvezményben lehet részesülni.Ezen felül elindul az úgynevezett WEBEFJ, a Magyar Posta ingyenes, elektronikus feladójegyzéket előállító szoftvere, amely a feladáshoz szükséges nyomtatványok kitöltésére is alkalmas, online rendszer. Várhatóan 2017 novemberétől a cég honlapján lesz elérhető.Ez egyebek közt lehetővé teszi a leellenőrizhető címek helyességét a beépített adatbázis segítségével, valamint egy kattintással beküldi az EFJ-t a postai fogadó rendszerbe, így azt nem kell külön e-mailben beküldeni.