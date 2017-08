Nagy veszteség érte Orbán Viktort

"No, ez az illúzió nem tartott sokáig! Nem hogy újak jöttek volna a szövetségbe, de megpattannak a régiek is.



Fico áruló lett! Befogadott száz menekültet az olaszoktól és a görögöktől, pedig nemrégen még a mi Viktorunkkal együtt esküdözött, hogy egy sem teszi be ide a lábát. Igaz, magyarázkodik, hogy ezek a menekültek nem azok, meg ez nem is igazi befogadás, de az árulás az árulás! És még azt is mondta az áruló Fico, hogy Szlovákia helye ott van, ahol Merkel és Macron új, liberális Európája épül. És Orbán nem kommentált, a magyar külügy hallgat.



Diplomáciai körökben ráadásul azt suttogják, hogy mindjárt mennek Fico után a csehek is. Ők mindig is a művelt nyugat fiainak tartották magukat, és nem is értik, hogy kerültek a keleti barbár lengyelek, magyarok, románok társaságába! Ha választani kell, biztosan mennek a Nyugat felé. És Merkel a német választások megnyerése után ad nekik lehetőséget a jó választásra.



Orbán nagy álma szertefoszlik, mi meg már megint ott maradunk a hülyék, a vesztesek és a gazemberek oldalán! Szép volt, Viktor! Hajrá Magyarország!"

Forrás: Bors