Napi 110 ezerért bérel luxusházat a fideszes zánkai táboroztató

Hornyák Tibor úgy gondolja, hogy csak egy monoszlói, négy hálószobás, medencés házból lehet irányítani ezt a munkát, és átjárni Zánkára.Ez azt jelenti, hogy a mi pénzünkből ez az ember két hónap alatt 6 millió 600 ezer forintot költ a saját luxusára.Miközben megy a szöveg, hogy minden gyerek lakjon jól, Orbán főtanácsadója annyit tankol, hogy többször körbeutazhatná a Földet, és mégis egyre több az éhező gyermek.Most pedig a táboroztató emberről derül ki, hogy nem képes együtt lakni azokkal, akiket rá bíztak, inkább elképesztő luxusban üldögél, és szórja az adófizetők pénzét.A DK azt követeli, Hornyák mondja fel a luxusbérletet és költözzön be a gyerekek közé a zánkai táborba. Az olcsóbb is, meg tisztességes is lenne.Oláh Lajos országgyűlési képviselő, DK