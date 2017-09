Ne az országot büntessék az Orbán-kormány politikája miatt!

Rogán kihívója lehet a Momentum elnöke

A Momentum is beállt Vágó Gábor népszavazási kezdeményezése mögé, ami a korrupciós bűncselekmények elévülésének meghosszabbításáról szól. A párt elnöke azt is elárulta az atv.hu-nak, hogy valószínűleg Budapest első választókerületében indul a jövő évi országgyűlési választáson.

Noha már korábban kiszivárgott, hogy a Momentum beáll Vágó Gábor korrupciós népszavazási kérdése mögé, a párt ezt a ma reggeli sajtótájékoztatóján jelentette be hivatalosan. A Parlament elé szervezett eseményen Fekete-Győr András mellett beszédet mondott Orosz Anna elnökségi tag is, de Hajnal Miklós, a párt szóvivője is jelen volt.A Momentum azt is be...