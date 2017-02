Nehezedik az érettségi

Forrás: InfoRádió

A változások előkészülete valamikor 2013-14-ben kezdődött el, összefüggésben azzal, hogy megjelent 2012-ben az új nemzeti alaptanterv, és összefüggésben azzal, hogy 2005-ben lépett életbe az új érettségi, melynek tapasztalatait - tíz év elteltével - beépítik a rendszerbe - mondta Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója beszélt az InfoRádiónak.Az érettségit is hozzáigazítják a megváltozott követelményekhez és az új kihívásokhoz. Központi elem a kompetenciafejlesztés, illetve az a szándék, hogy minél egységesebb érettségi feladatok, megoldási útmutatók készüljenek.A magyar középszintű érettségiben is megjelenik az emelt szinten már szereplő úgynevezett hétköznapi szövegalkotási feladat: lehet a feladatok között egy egyszerű problémára való reflektálás, vagy önéletrajz, pályázat elkészítése - olyan feladat, amely később a munka világában is hasznos lehet az érettségizőnek.Változik a helyesírás értelmezése és ennek értelmezése: nem lesznek pontlevonások, ehelyett pontozással lehet megközelíteni majd a teljes összpontszámot. Az írásbeli és szóbeli érettségiknél az egyes területeket külön pontozzák majd.A matematikai érettségit úgy alakítják át, hogy a felvételiként funkcionáló érettségi még inkább meg tudjon felelni ennek a céljának, és akik matematikai területen tovább tudnak menni, azok valóban megfelelő alapokkal rendelkezzenek.Eltűnnek a legegyszerűbb feladatok, a középszintű nyelvi érettségi nehezebb lesz. Kaposi József szerint eltelt a nyelvoktatásban annyi idő és megtörtént annyi ráfordítás, hogy a 8. év végére jelenleg elvárt A2-es szintet kiveszik a követelményekből, és már a B1-es szintre készülnek majd a feladatok. Az emelt szinten marad a B2-es szint.Történelemből változnak a pontok, az írásbeli a korábbi 90 helyett 100 pontot fog érni, és 50-et a szóbeli a korábbi 60 pont helyett. Mind a tesztnél, mind az esszénél lesznek úgynevezett komplex feladatok, amelyek több témát ívelnek át.Szintén újdonság, hogy kevesebb témából lehet/kell majd választani: középszinten a 8-ból 3 helyett most 4-ből 2-t kell majd elkészíteni, emelt szinten pedig (10-ből 4 helyett) most 6-ból 3-at.Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján az új vizsgakövetelményeknek megfelelő feladatokat lehet már találni, és ezek példáján az iskolák újakat hozhatnak létre a gyakorláshoz.