Nem adjuk a fóti gyermekotthont Mészáros Lőrincnek!

Szerző: Szabó Tímea

A fóti gyerekvárost ugyanis már 15 éve átalakították családi házas otthonokra, ahol kerekesszékes, fogyatékossággal élő gyerekek laknak gyönyörű, zöld környezetben Fót belvárosának közepén. Most kiszakítják őket innen, elszakítják őket a nevelőiktől, hogy a túlzsúfolt hatvani, zalaegerszegi és kalocsai otthonokba vigyék.Az ombudsman szerint nem csak túlzsúfoltak, lerobbantak ezek az intézmények, de gyakoriak a bántalmazások is. Na, ez pont nem kitagolás, hanem annak az ellenkezője, a gyerekek betagolása borzalmas nagy intézményekbe.A legújabb információ pedig az, hogy a gyerekek egy részét nem is a hatvani gyerekotthonba küldik, hanem a város szélén levő gyártelepen húznak fel nekik új épületeket. Tudjuk, hogy Mészáros Lőrinc szoros kapcsolatban áll a hatvani polgármesterrel Horváth Richárddal is.A Fidesz-KDNP megint lesöpörte a javaslatomat, hogy ne zárják be az otthon, de nem adjuk fel! Azonnali választ várok Balogtól a felröppent hatvani hírekkel kapcsolatban, és arról is, hogy milyen tanulmány bizonyítja, hogy a fóti gyermekotthon rosszabb, mint a többi, ahova most viszik őket.Ha kitagolás, akkor miért nem Zalaegerszeggel vagy Kalocsával kezdik? A fóti dolgozókkal együtt egy civil egyeztetést hívunk össze, ha már a kormány ezt nem volt hajlandó megtenni. Megmentettük a Pető Intézetet, a fóti otthont sem adjuk a fideszes tolvajoknak!