Nem enyhül a válság a szomszédban

Forrás: MTI

Robert Fico szlovák kormányfő később egy sajtótájékoztatón bírálta az ellenzéket, mert az szerinte az előrehozott választások lehetőségének felemlegetésével mindenáron az ország destabilizálására törekszik.A szlovák kormánykoalíció azután került válságba, hogy a múlt héten a kormányzó szövetségben részt vevő második legerősebb tömörülés, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke, Andrej Danko egyoldalúan és teljesen váratlanul felmondta a tavaly szeptemberben kötött koalíciós szerződést, arra hivatkozva, hogy elkerülhetetlenné vált a koalíción belüli kapcsolatok újratárgyalása. A lépést Robert Fico miniszterelnök, a vezető kormánypárt, az Irány-Szociáldemokrácia elnöke első reakciójában abszurdnak nevezte, és a legkisebb kormánypárt, a Most-Híd is érthetetlennek minősítette.A kialakult válságról először múlt hét kedden egyeztettek a három párt elnökei, ám a tanácskozás után csak annyit közöltek, hogy egyetértés van köztük abban, hogy a jelenlegi koalíciónak nincs alternatívája, s folytatják az egyeztetést. A tanácskozás péntekre tervezett következő fordulóját, nem sokkal annak kezdete előtt - Robert Fico egészségügyi gondjaira hivatkozva - lemondták, majd később keddet jelölték meg a folytatás időpontjának. Az, hogy a koalíciós tanács ülése ebben az időpontban sem valósul meg, már kedden reggel sejthetővé vált, miután a Sita szlovák kereskedelmi hírügynökség saját hírforrásra hivatkozva azt írta: Andrej Danko SMS-ben közölte a másik két koalíciós párt elnökével, hogy a tanácskozásra nem megy el, mivel lehangolták azok a kijelentések, amelyeket a koalíció néhány minisztere tett a sajtóban a koalíciós válság kapcsán, neki címezve.A kormányhivatal sajtóosztálya ezt követően adta ki közleményét, amelyben azt írták: a koalíciós pártok vezetői megegyeztek arról, hogy a szerdán esedékes kormányülést rendben megtartják, valamint arról az ütemtervről is, amely a koalíciós szerződést kiegészítő módosítás előkészítésének menetrendjét tartalmazza.A koalíciós szerződés kiegészítésének mibenlétére egyelőre csak annak alapján lehet következtetni, amit követeléseikről Jaroslav Paska, az SNS alelnöke a múlt héten mondott. Ezek sorában a szlovákiai közigazgatási dolgozók minimálbérének emelése, egy nemzeti légitársaság létrehozása, valamint a fürdőágazatnak juttatott támogatások mellett például az is szerepel, hogy az egyes szaktárcák vezetői ne véleményezzék társaik munkáját nyilvánosan.Ez utóbbi követelés összefüggésben állhat a nemzetiek által vezetett oktatásügyi tárcánál - uniós pénzek pályáztatása kapcsán - kirobbant botránnyal, illetve néhány kormánypolitikus ezzel foglalkozó nyilatkozataival, de akár az SNS alelnökének azon állításával is, miszerint a koalíción belüli kapcsolatok újratárgyalását az tette indokolttá, hogy Robert Fico miniszterelnök kormányhivatala bizalmas információk - egy ellenzéki pártnak történt - állítólagos kiszivárogtatásával próbálta lejáratni a második legerősebb kormánypártot.A teljes mértékben megoldottnak továbbra sem tekinthető koalíciós válság, illetve az annak kapcsán kialakult közhangulat összefüggésében Robert Fico egy, a külügyminiszterével, Miroslav Lajcákkal közösen tartott keddi sajtótájékoztatón bírálta az ellenzéket és az újságírókat is, mivel azok az előrehozott választások lehetőségének felemlegetésével, mint mondta, mindenáron az ország destabilizálására törekszenek.Hangsúlyozta: semmiképpen sem ért egyet azok nézeteivel, akik előrehozott választásokat akarnak, mert az előrehozott választások véget vetnének Szlovákia azon reményeinek, hogy az ország az EU belső magjának része legyen.