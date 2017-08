Nem Putyin műveli ezt velünk, Jóemberek!

Szerző: Vass Zsuzsanna

Mindig és mindig hamis fóbiákhoz, módszeres uszításokhoz, sanda gyűlöletkeltésekhez vezetnek. S amikor ezek a rögeszmék, ezek a kreált dühök már kellőképpen elhomályosították a maradék éleslátásunkat is, és egészen a hisztériáig fajulnak, előbb vagy utóbb, de háborúkba, világháborúkba, vagy egyéb öldöklésekbe torkollanak.Nem létezik olyan nép, akinek az ilyesmi érdeke volna. Senki másnak nem érdeke, csak és kizárólag azoknak, akik a háborúkból hasznot húznak, mit nékik, hogy a saját honfitársaikat, fiatal katonáikat legalább olyan barbár módon pusztítják, mint a másokét.A békénknek, a nyugalmunknak, a hazánk, a szeretteink, a gyerekeink biztonságának, hovatovább a puszta életünknek egyetlen záloga létezik, ha mindezekért küzdünk, nem pedig mindezek ellen, valamennyiünk alatt vágva a fát folyton.Ha egymás között is, és a népek között is mindig és mindig a kölcsönös tiszteletben tartásra törekszünk, nem pedig átlátszó ürügyeket kreálunk egymás torkának harapdálására. Ehelyett inkább arra törekszünk, mindig úgy bánjunk másokkal, ahogyan tőlük elvárjuk mivelünk szemben.Ezek a gondolatok kavarognak bennem mindig, amikor kénytelen vagyok látni a mesterségesen felhergelt gyűlölködők hisztériáit. Az ilyen-olyan fóbiások őrjöngéseit. És bevallom, félek tőlük. Féltem a hazánkat, de a világ többi népét is. Nagyon féltem a gyerekeinket.Nem elég bajt zúdítottunk még rájuk? Azzal, hogy rettenetesen kártékony oligarchákat, diktátorokat ültettünk a nyakukra? Akik nem hogy néznék fikarcnyit is a saját népük érdekeit, de páros lábbal tiporják a földbe! És akkor tényleg az volna a mi legnemesebb feladatunk, legaktuálisabb időtöltésünk, hogy köpködjünk egy másik népre, csak mert nekik is megvannak a maguk oligarchái, diktátorai?Még ha nékik némiképp másmilyenek is. Hiszen még a köpködők maguk is azt vetik a szemükre, hogy "a saját népük érdekeit nézik, a saját népük érdekeit akarják érvényesíteni mindenáron" (ellentétben a midiktátorainkkal).Igen, mindenáron, ám szerencsére nem bármi áron. Különben ők is folyamatosan folytatnának más népek ellen rabló háborúkat, hogy a saját népüknek, a saját országuknak, meg a saját oligarcháiknak is több jusson a rongyrázásra.Nem az oroszok teszik ezt mivelünk sem, hanem azoknak a nagy-nagy barátainknak a mindenkinél véresebb kezű oligarchái, akik lábai elé mély alázattal borulnak le a félrevezetett magyar emberek tömegei, s akiknek az öldöklő rabló háborúiban máris ott sertepertélnek a mi katonáink is. Az éhen haldokló magyar lakosság meg még költi is rá milliárdokat.A gyerekei szájától von meg milliárdokat! Azok a fene őszinte, önzetlen barátaink meg fitymálják, keveslik még ezt is. Egyre többet és többet követelnek tőlünk.Nem Putyin műveli ezt velünk, Jóemberek! Hanem a hitleri beteges cezaromániát kísértetiesen idéző világuralmista, fegyvergyárosok irányította, saját magát már régóta maga is nevén nevező, önjelöltVilág Csendőre.Ő az, aki terjeszkedik, aki katonai támaszpontokkal rakja tele a világot. Aki nem a népe érdekeit nézi kicsit sem, csupán az immár minden önkontrollt elvesztett oligarchái olthatatlan haszonlesése szerinti alantas érdekeket akarja mindenáron és bármi áron rákényszeríteni az egész világra. Hiszen már nem is titkolja,egyenesen büszkélkedik vele!Az ő vérengző kezeit kellene végre már lefogni, mielőtt a teljes pusztulásba nem dönti a világot. Hallgatva végre a felelősen gondolkodókra, akik egyre hangosabban, egyre kétségbeesettebben figyelmeztetik a világot a végveszélyre, ahová száguldva sodor bennünket ez a minden idők legveszélyesebb tébolya. Erre figyelmeztet a Pápától kezdve a rock-világig, a tudóstársadalomtól kezdve sok politikusig, minden józan erő, szervezet.A békéért, a bolygónk megóvásáért, az Emberiség, az Élet védelméért síkraszálló embereksokaságai világszerte.Tetszik, nem tetszik, közöttük még ezzel a zsivány, oligarcha diktátor Putyinnal is. Aki egyfolytában tépi a száját az ENSZ-ben, hogy mindenki tisztelje KÖLCSÖNÖSEN egymás szuverenitását. Mert ez is, mint annyi más, csak és kizárólag kölcsönösen működhet. Sehogy máshogyan.Egyfolytában tépi a száját, hogy a világbékét csak úgy lehet megteremteni és fenntartani, ha KIVÉTEL NÉLKÜL mindenkinek betiltjuk, a háborúkat, a tömegpusztító fegyverek gyártását, a háborús fenyegetéseket, és az uszításokat, fóbiázásokat is. Egyfolytában tépi a száját, hogy békésen egymás mellett kellene élni, és egymás érdekeit kölcsönösen tiszteletben tartva kereskedni, együttműködni, mindannyiunk hasznára, gyarapodására, nem pedig egymás kifosztására, tönkretételére törekedni. A béke is csak így működhet, sehogy máshogy, ha mindenki azt akarja. Miként a bolygónk életét is csak összefogva, közösen tudnánk megmenteni. Tényleg ördögtől való célok volnának ezek?Putyin nem köpköd az ellenfeleire, nem gyalázkodik össze-vissza rájuk mindenféle kitalációkra, erőltetett démonizálásokra ragadtatva magát.Éppen ellenkezőleg. Nagyon is higgadtan, logikusan, tárgyilagosan, és jelentős önmérsékletet is tanúsítva sorolja a cáfolhatatlan tényeket, a letagadhatatlan történéseket, és máris bekövetkezett tragikus következményeiket. Melyek az egész világ orra előtt zajlanak.Csak azok nem veszik észre, akik nem is akarják. Putyin nem hisztériázásokkal, hanem észérvekkel próbálja meggyőzni az ellentábort ugyanarról, amiről a Pápa is, és a világ népeinek felelős gondolkodói, hogy elpusztul a világ, ha mindezt nem érti meg sürgősen mindenki.Pártállásoktól, nemzeti hovatartozásoktól és égtájaktól függetlenül MINDENKI!Ahogy elnézem, erre mifelénk túl sokan nem is akarják érteni. Túl sokan felejtik el, hová vezetett mindig is, valahányszor összetévesztettük a nyugati kultúrát, a nyugati barbársággal. És az előbbi helyett az utóbbihoz igyekeztünk "felzárkózni". Piszkosul ráfaragtunk mindig, most is isszuk a levét rendesen. De tanulni sosetanulunk belőle. Sőt, rendre másokat teszünk felelőssé, amikor jönnek csőstül a tragikusabbnál tragikusabb következmények.Sem magunkat nem szoktuk hibáztatni ilyenkor, sem azokat, akik folyton tévutakra, háborúkba rángatnak bennünket, szívesebben vicsorgunk azokra, akiket mi bántottunk, mi támadtunk meg. Ki más is lehetne a hibás, nem igaz?Meg hogy Putyin azért járkál ide, mert "gyarmatosítani, kifosztani akar minket". Hát erre befizetnék, ha találna itt még, valamit, amit elvihet. Csak sajnos mostani ünnepelt barátaink már 27 éve megelőzik ebben. Nem őrájuk kellene inkább, ha nem is köpködni, fóbiázkodni, de legalább berzenkedni kicsit? Higgadtan, kulturáltan. És kiváltképp nem a népeiket szapulva.Ja, hogy az orosz kölcsönök? Nos, azok miatt valóban jogos is volna a józan, civilizált tiltakozást. Pláne, ha igazságosan hozzávennénk a nyugati uzsorások kölcsöneit is, amikbe már 27 éve gebedünk bele, nemcsak ezután fogunk, mint a Putyinéba. Már ha megérjük egyáltalán.Aminek egyre fogy az esélye, ha nem állunk át sürgősen a békéért küzdők oldalára, hanem továbbra is a nyugatiak háborúsdiját támogatjuk, hányadszorra már.Meg amíg a nyugati uzsorások talpát nyalogatjuk. Szerintem senkinek sem kéne a talpát nyalogatni. Viszont oda kellene állni mindenki mellé, válogatás és vicsorgás nélkül, aki meg akar bennünket meg a gyerekeinket óvni egy újabb világégéstől.Én utálom az atomfegyvereket, sőt én még játék-pisztolyokat se engednék gyártani senkinek se, ha rajtam múlhatna. Betegesen utálom az atomerőműveket is. Ámde én legalább tárgyilagosan, igazságosan utálomőket. Nem úgy, hogy mert az oroszokat kérték rá egybehangzóan mindkét oldali kormányzataink, akkor nosza, köpködve ruszkizok, meg pocskondiázom az orosz népet, a kultúrájukkal egyetemben. Ámde ha azamcsikat kérte volna fel bármelyik kormányzatunk, akkor örömömben esnék hasonló méretű extázisokba. Az kész tudathasadás volna tőlem, nem?Hovatovább. Én meg se nyikkannék az atomerőművek miatti meglehetős aggodalmaim jegyében, amíg Magyarország alá nem írja az Oroszország által követelt, és minden emberségesen, felelősen gondolkodó ország vezetése által is szorgalmazott ENSZ-megállapodást az atomfegyverek és egyéb tömeggyilkos támadóförmedvények leszereléséről.Tekintettel arra, hogy az atomerőművek baleseteinek bármily rettenetes következményeit azért rendre túlélhette a világ. A III. világháborút, a mai förmedvények bevetését aligha fogjuk túlélni. Vagy ha mégis, az lesz a lehető legrosszabb eset.