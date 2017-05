Nem sajnálja a pénzt magától a fideszes polgármester

Forrás: Magyar Nemzet / 24.hu

A kerületvezetőnek 2014-ben egy Nissan Leaf típusú elektromos autót szerzett be a Budavári Önkormányzat, egy évvel később pedig egy hibrid meghajtású Lexust is vásároltak neki személyes használatra. Érdekes adalék, hogy éppen a budavári polgármester kezdeményezésére vezették be 2015 végén a környezetkímélő gépkocsik ingyenes parkolását Budapesten - tehát akkor, amikor ő már ilyen autóval járt - foglalja össze a Magyar Nemzet cikkét a 24.hu . A dupla hivatali autó már csak azért is furcsa a lap szerint, mert Nagy nem is autóval jár be a munkahelyére. A városháza körülbelül 200 méterre áll attól a patinás műemlék épülettől, amelyben szintén az önkormányzat biztosít neki lakást. Nagy Gábor Tamás ugyanis a saját maga vezette kerülettől "piaci alapon" egy 71 négyzetméteres lakást bérel mindössze 81 ezer forintért, vagyis a valós piaci árak töredékéért.A lap szerint a Lexus vásárlásnak nincs nyoma az önkormányzat honlapján sem, ahol egyébként csak nyolc-tíz évvel ezelőtt kötött szerződéseket lehet megtalálni. A beszerzést végül a Párbeszéd I. kerületi képviselője erősítette meg.Naszályi Márta elmondta: a 2015-ös költségvetési rendeletből derült ki számára az önkormányzat újabb kocsivásárlása. Egy bizottsági ülésen rá is kérdezett, miért szükséges az újabb autó. A válasz szerint a Lexust azért vették meg Nagy Gábor Tamásnak, mert a korábban beszerzett elektromos autó - korlátozott hatótávolsága miatt - nem alkalmas távolsági közlekedésre.