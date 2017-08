Nem segített Orbán Viktor Győzikének

Forrás: 24.hu

Gáspár azután döntött így, hogy állítása szerint több alkalommal a médiából értesült olyan információkról, amelyeket szerinte a hivatalos szervek szivárogtattak ki. Legutóbb például kiderült, hogy állítólag lehallgatták, és telefonbeszélgetéseinek részletei kerülhettek ki a sajtónak.Gáspár Győző a 24.hu -nak elmondta: az elmúlt hónapokban úgy tapasztalta, nincs igazságszolgáltatás Magyarországon. Kiemelte, hogy hiába tett meg minden tőle telhetőt - még Orbán Viktornak is írt levelet -, senki nem hallgatta meg őt, pedig állítja: ártatlan.Gáspár ügyvédjét arról is megkérdeztük, hogy mi a legrosszabb, ami a showmanre várhat. A szakember úgy véli, Győzike nem fog börtönbe kerülni.Április közepén jött a hír, hogy Gáspárt 50 millió forintos költségvetési csalással gyanúsítják. A házkutatás során (ami után 30 ezer forintot hagytak a családnál) készpénzt, illetve aranyékszereket is lefoglaltak. A gyanú szerint az áfaszabályok kijátszásával, strómanok bevonásával cégről cégre értékesítettek drága autókat.Gáspár végig cáfolta bűnösségét, és azt állította: karaktergyilkosság áldozata lett. Júniusban az adóhatóság újra vizsgálódni kezdett, a hónap közepén pedig közel 200 millió forintot vittek el a széfjeikből.