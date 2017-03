Nem "szexuális célból" mutogatta nemi szervét a magyar konzul

Forrás: hvg.hu/24.hu

Az elmúlt napok történéseit újra és újra átgondolja, de úgy látja, nem mond le, "nem követtem el semmi rendkívülit és szeretném folytatni a szolgálatomat". Nem ismerkedni vagy "szexuális célból" látogatott el a strandra ugyanis, ami egyébként szerinte egy félhivatalos nudista strand. "Igaz, sajnos valóban hallani olyanokról, akik itt akarnak illegálisan szexpartnert találni."Ahogy a sajtó is beszámolt róla, a hatóságok hat férfit fogtak el, szerintük "Gergátz és társai nemi szervüket villantották meg a strandolóknak, és tisztességtelen ajánlatokat is tettek nekik".Holott Gergátzot olvasás közben fogták el: meztelenül feküdt a függőágyban, és a New Yorkert olvasta. Odament hozzá egy férfi, aki a rendőrségi csali volt, kérdezősködött nála, "Miközben ez a pár másodperc zajlott, én az újságommal takartam el nemi szervemet". Ezután rátörtek a rendőrök, majd óvadék ellenében szabadon engedték. Kisebb kihágással vádolják.Gergátz 2012 óta önkéntes alapon segíti a kinti magyarok életét, kérdéses, megtarthatja-e tiszteletbeli konzuli címét.