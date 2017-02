Nem tudott megállapodni a UPC és a Hír TV

Forrás: nepszava.hu

A társaság ugyanakkor továbbra is nyitott a tárgyalások folytatására Simicska Lajos csatornáinak képviselőivel, "hogy egy olyan, mindkét fél számára megnyugtató megoldást találjanak, amely a legjobban szolgálja a nézők érdekeit".Hozzátették, a UPC digitális csatornaválasztékában továbbra is elérhető a Hír TV, így aki szeretné nézni a csatornát, váltson digitális csomagra. Tavaly év végén a PR Telekom nevű szolgáltató tette ki Simicskáékat a kínálatból. A társaság a szeptember közepén közölt felmondásában vis maiorra hivatkozott.Mint írták, az RTL Klub és a TV2 részére fizetendő műsordíj olyan hatalmas anyagi terhet jelent a cég számára, hogy a Hír TV-t így már nem tudják sugározni. A Hír TV bírósághoz fordult, amely január végén úgy határozott, a kábelcégnek vissza kell helyeznie a csatornát a kínálatba. Különösen is méltányolandónak tartotta a bíróság azt is, hogy az intézkedés miatt a Hír TV elveszítheti nézői jelentős részét.Januárban egy másik kábelszolgáltató, a Tarr Kft. is olyan intézkedést hozott, amely tovább szűkítette a Hír TV nézőszámát. A Tarrnál ugyanis egy drágább tévés csomagba helyezték át a hírcsatornát.A változtatás a UPC-nél csaknem 120 ezer háztartást érint, hiszen bár a digitális átállás évekkel ezelőtt megtörtént, ez csak a földfelszíni jeltovábbításra vonatkozott, a kábeles tévére nem. A 24.hu szerint a UPC előfizetők 20 százaléka fogja analóg módon a televíziót, így ők már nem láthatják a nemrégiben leigazolt Kálmán Olga új műsorát a Hír TV-n.Ugyanakkor azt nem tudni, hogy a 120 ezer előfizetőből hányan néznék a csatornát, mivel erre vonatkozó adat nem áll rendelkezésre, bár szakmai források szerint a Hír TV nézettsége gyakorta túlszárnyalja a közszolgálati hírcsatorna, az M1 adatait.