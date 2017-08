Nemes bosszút áll a Fideszen a Helsinki Bizottság

Romeltakarítás az MSZP-ben

Az elmúlt napok indulatoktól vezérelt nyilatkozatai után, úgy tűnik, lassan megnyugodnak a kedélyek a szocialisták háza táján. Most a romok eltakarításának időszaka következik, hiszen újra kell építeni a hitelességet. Újra meg kell győzni az embereket, hogy az MSZP méltó a választók szavazataira.

A szocialisták most kissé hiteltelenül, de legalább lelkesen próbálják megnyugtatni a szimpatizánsokat, hogy nem is úgy gondolták és az nem is úgy volt... Ezekből a kissé zavaros nyilatkozatokból merítettünk, hátha valakinek tudunk segíteni eligazodni az intejúk sűrűjében.Botka László szabadságáról hazatérve a Hír TV-ben meglátogatta Kálmán Olgát és az...