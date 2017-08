Németh Szilárd elismerte, hogy hazudott

Forrás: hvg.hu

A civilek elleni hadjárat első rohamában Németh Szilárd a Pesti Srácoknak azt mondta: "A (Nemzetbiztonsági) Bizottsághoz és a titkosszolgálatokhoz fordultam, összegyűjtve a Soros-hálózattal együttműködő szervezetek nevét, kérve a tevékenységük teljes átvilágítását." És arról is beszélt Németh, hogy titkosszolgálati forrásokból tudja, az EKINT több Soros-pénzt kapott, mint amennyit bevallott.Ekkoriban lettek a kormányellenes civilek a TASZ-tól a Helsinkiig kisöprésre ítélt szervezetek, igaz, e szavakat aztán Lázár János nem győzte elkenni a Kormányinfón, türelmet és megértést kérve Némethnek - írja a hvg.hu.Nem volt ilyen elnéző azonban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos úgy vélte, Németh nem kérhette volna a titkosszolgálatoktól a civilek átvilágítását a törvények szerint, ezért nyilatkozatra kötelezte a fideszes képviselőt, valljon színt. Mindez márciusban történt, kíváncsiak voltunk, megtette-e Németh a kötelességét, és bevallotta-e, hogy törvényt sértett, vagy hazudott a Pesti Srácoknak.Nos, az utóbbi történt. A NAIH az alábbi nyilatkozatot kapta Némethtől:"A Nemzetbiztonsági Bizottság tagjaként és alelnökeként több alkalommal hívtam fel a titkosszolgálatok figyelmét a külföldi forrásból működő Magyarországon bejegyzett társadalmi szervezetek működésének kockázatára, ugyanakkor a rám irányadó jogszabályi rendelkezéseket ismerve és betartva, közvetlen utasítást intézkedésre soha nem adtam."A NAIH akkoriban azt is kijelentette, Németh nem uszíthatja bizonyos szervezetekre a szakszolgálatokat, "konkrét feladatokat, hírigényt nem fogalmazhat meg", tehát necces Németh figyelemfelhívó szerepe. Megfigyelésére utasítást csakis a felügyelő miniszter adhat, a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjai nem.Arról nem is beszélve, hogy Péterfalvi szerint a Soros-féle civilek nem fejtenek ki titkos aktivitást, mindent nyilvánosan tesznek, épp ez az egyetlen fegyverük, ezért a titkos megfigyelésre feljogosító törvény értelme szerint nincs ok őket titkosan megfigyelni.A törvény azt is kimondja, az ország érdekeit kell figyelembe venni egy ilyen titkos vizsgálat, lehallgatás elrendelésekor, de az ország érdeke nem egyenlő a "belpolitikai színtér egyes szereplőinek", azaz a Fidesznek a "partikuláris érdekeivel".