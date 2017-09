Németh Szilárd ezerrel tolta a Mokkában a hülyeséget

Forrás: magyarnarancs.hu

"Az osztrákok, a németek itt folyamatosan telefonálgattak, folyamatosan jegyzéket küldtek, hogy na, mi lesz már, mikor állítjátok már meg..." - utalt a magas rezsiárak elleni harc katonája a menekültválságra, aki szerint a kvóta "jogilag törvénytelen", jelentsen ez bármit is - írja a magyarnarancs.hu Németh szerint ráadásul a magyar kormány eminensen és példaértékűen végzi el a határvédelmet. Majd gyorsan össze is foglalta, hogyan is áll most a helyzet: "Egyértelműen jól látható, hogy Afrikából megindultak az emberek, Afrikából jönnek az emberek. Hogyha nem tudnak Olaszország felé, akkor elindulnak Spanyolország felé. (...) És hát, ugye, ott van a hagyományos ázsiai utánpótlás. Tehát utánpótlás van bőven, és azt gondolom, az előttünk álló másfél-két évtized legfontosabb feladata az lesz, hogy erre megfelelő választ tudjunk adni."