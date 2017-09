Németh Szilárd feljelentését fontolgatják az aktivisták

Én el tudom képzelni, hogy egy ilyen paranoid kormány egyébként lehallgat olyanokat, akiknek visszatérően eltérő a véleménye, demonstrációkat szerveznek vagy vesznek részt rajtuk. Ezzel már korábban is számoltam"

"Elég egyértelmű, hogy nincs mástól félnie a rendszernek, csakis a nép elégedetlenségétől. A nép elégedetlensége az pedig vagy tüntetésekben vagy népszavazásokban tud kulminálni.



Tehát kell valami felület, ahol ez az elégedetlenség megjelenik, mert hiába van a kormányváltó hangulatú embereknek többsége a magyar társadalomban, de ez nem csapódik le a pártpreferenciákon"

Tudományos tény, hogy az erőszakmentes forradalmak és az erőszakmentes ellenállás mindig fenntarthatóbb és hathatósabb eredményt tud elérni, mint bármilyen erőszakos forradalom.



És ez így van egyébként, akár ha megnézzük a Martin Luther King forradalmát, akár ha megnézzük a Mahatma Gandhinnak a mozgalmát"

A kötcsei pikniken Rogán Antal dobta be a köztudatba a lángoló Budapest képét. Néhány nap múlva meg is nevezték a várható zavargások szervezőit.Gulyás Márton baloldali aktivista, Schilling Árpád rendező és Vágó Gábor korrupcióellenes aktivista lett téma a nemzetbiztonsági bizottság ülésén."Ezek nap mint nap megszólalnak, és világossá teszik, hogy mi a pálya. Azt gondolom, hogy ezt nagyon komolyan kell venni. Nagyon komoly fenyegetésnek érezzük" - fogalmazott akkor Németh Szilárd.Azt azonban 2026-ig titkosították, hogy miért is jelent veszélyt Gulyás, Vágó és Schilling a nemzetre.- ezt már maga Schilling Árpád színházi rendező mondta.Vágó Gábor a népszavazásban látja a Fidesz sebezhetőségét. A korrupcióellenes referendum után újabb 12 népszavazási kezdeményezést nyújt be.- hangsúlyozta Vágó Gábor volt országgyűlési képviselő.Gulyás Márton is csak az erőszakmentes forradalomban hisz. "- így Gulyás Márton.Az aktivista a héten önfeljelentést tett, hogy kiderüljön, a rendőrség szerint is veszélyes-e a magyar demokráciára.Schilling Árpád rendező pedig a Helsinki Bizottsággal közösen fontolgat feljelentést Németh Szilárd ellen, amiért a közrend lehetséges megzavarójának állították be.