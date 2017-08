Németh Szilárd tudja, hogy kik miatt szabadult el az erőszak

Idevezet a liberálfasizmus! A csendes, nyugodt és normális többség kárára, hol együttműködnek, hol összecsapnak a szélsőbalos, szélsőliberális és szélsőjobboldali megszállottak!

Szerző: Márkus

Donald Trump amerikai elnök közleményben ítélte el a gyűlöletet és az erőszakot, majd beszédet is mondott a zavargások kapcsán.Az InfoRádió ezzel kapcsolatos hírét osztotta meg közösségi oldalán Németh Szilárd, a Fidesz mindenhol Soros Györgyöt látó alelnöke. A hírhez természetesen kommentárt is fűzött, a tőle megszokott magasröptű színvonalon:Megdícsérte Donald Trumpot is, mint írja ebben az esetben is rendkívül pontos az amerikai elnök értékelése, ezzel csak egyet lehet érteni.Az amerikai elnök mikroblog-bejegyzésében ezt írta: "Össze kell fognunk és el kell ítélnünk ezt a gyűlöletet. Az Egyesült Államokban nincs helye az ilyesfajta erőszaknak. Gyerünk, fogjunk össze!" Kora délutáni sajtónyilatkozatában pedig: "a charlottesville-i incidensekben több oldal is hibás".