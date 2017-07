Németh Szilárd újabb összeesküvést leplezett le

Forrás: atv.hu

Németh Szilárd erről az ATV Egyenes Beszédben beszélt. A Fidesz alelnöke szerint viszont a Jobbiktól az MSZP-ig minden ellenzéki párt az ország védelmét garantáló kerítés lebontására kapott megbízást az amerikai üzletembertől. Orbán Viktor tusványosi beszédében elhangzottakkal kapcsolatban kiemelte: Magyarországon sajtószabadság van, ezért az ellenzéki média ezután is kiabálhat kígyót-békát a kormányra."Azt csinál az ellenzéki sajtó, amit gondol. Viszont mi fenntartjuk magunknak a jogot, hogyha minket támadás ér a részükről, és mi azt gondoljuk, hogy ebben Soros meg Simicska keze van - ott kitalálnak valamit a vegykonyhában és az jön át -, mi ez ellen védekezünk. Semmi mást nem csinálunk" - fogalmazott."Simicska Lajos túl sokat gondolt magáról, azt gondolta, hogy ugráltathatja a Fideszt és a kormányt" - folytatta a Fidesz alelnöke, aki szerint a milliárdos most is ezt teszi: akiket tud, ugráltat, és megveszi őket. A politikus szerint Simicska "fekete pénzhez" juttat pártokat, hogy azok plakátokkal borítsák be az országot.