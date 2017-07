Németh Szilárdot ismét hazugságon kapták

Forrás: magyarnarancs.hu

Németh Szilárd szerint Orbán Viktor már nem csupán magyar miniszterelnökként, hanem a "V4-ek motorjaként" is megjelenik, túllépett azon, hogy Magyarország miniszterelnökeként kelljen csak fellépnie.Utóbbi kijelentés valóságtartalmáról nem is érdemes hosszan értekezni akkor, amikor az idei év magyar diplomáciai sikerének jószerivel csupán az tekinthető, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Magyarországra látogatott, közben viszont a magyar kormányfő egyre jobban elszigetelődik Európában - írja a magyarnarancs.hu Sokkal érdekesebb, hogy mire hivatkozik a Fidesz frakcióvezető-helyettese, amikor a fenti kijelentést teszi - hívja fel a figyelmet a hírportál. Azt mondja tudniillik, hogy egy szlovák, "500 ezer példányszámos napilap" írt erről.Rögtön fakad a kérdés: a nagyjából 5,4 milliós lakosú Szlovákiában hogyan is létezne egy 500 ezer példányszámban nyomott napilap (a The New York Timest kicsivel több mint 500 000 példányszámban nyomják hétköznaponként), de nem kellett hozzá sokat keresgélni, hogy kiderüljön: olyan állítás, hogy Orbán Viktor túllépett azon, hogy csak Magyarország miniszterelnökeként kelljen fellépnie, egyetlen szlovák napilapban sem jelent meg.Arról valóban írt a jobboldali Postoj.sk a magyar miniszterelnök tusnádfürdői szereplése kapcsán, hogy "Orbán ma már több, mint Magyarország kormányfője. Ő a legláthatóbb politikus Kelet-Európában (...)", de ez nem egy napilap, hanem egy online portál, és nem rendelkezik napi 500 ezres példányszámmal/látogatóval sem: havi szinten negyedmillió olvasója van.Igazából csak egy szokásos, nem is túl jelentős ferdítés ez, de újfent megmutatja, mennyire érdemes bármit is komolyan venni abból, amit Németh Szilárd mond - fűzi hozzá a magyarnarancs.hu.