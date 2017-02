Nemi szervét mutogatta a strandon a magyar diplomata

Forrás: mno.hu

Nemi szervét mutogatta egy saratosai strandon Magyarország helyi tiszteletbeli konzulja - állítják a helyi hatóságok: a 71 éves Stephen Gergatzot, vagyis Gergác Istvánt rajtaütés során, öt másik mutogatós társaságában fogták el civil ruhás - azaz fürdőruhás - nyomozók, akik a múlt héten kedden és pénteken is razziát tartottak a Velence nevű strandon.A hat, szeméremsértéssel gyanúsított férfi között egy 80 éves aggastyán is volt, a szatírok állítólag nemi szervüket villantották ki, és tisztességtelen ajánlatokat tettek a fürdőzőknek.Őrizetbe vételük után mindegyik gyanúsított 500 dolláros óvadék ellenében szabadulhatott - Gergác Istvánt pénteken helyezték szabadlábra, írja a Mysuncoast nyomán az MNO Gergác fényképe megtalálható a tiszteletbeli magyar konzulok honlapján is, ezt és az amerikai portál által közölt képeket összevetve egyértelmű, hogy valóban ő a gyanúsítottak egyike.