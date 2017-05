Nemsokára szinte lehetetlen lesz parkolni Budapesten

Sorra veszik birtokba az ingatlanpiac pangása idején fizetőparkolóként hasznosított, most meg hirtelen emelt áron eladott telkeket a lakásépítők és az irodaház-fejlesztők, így a budapesti parkolóhelyek száma jelentősen csökkenni fog, a forgalom viszont nő.A legrosszabb a helyzet a Belvárosban, ahol most épül ugyan egy új parkolóház a József nádor téren, de a fojtogató parkolási gondokat az nem oldja meg, ezért is nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb önkormányzati eszközökkel, komolyabb szabályozással be kell avatkozni. A dugódíj épp ezt a célt szolgálná - mondta a Világgazdaságnak Dubitz András, Magyarország legnagyobb parkolási szolgáltatója, a Star Park Holding Zrt. vezérigazgatója.A foghíjtelkek beépítése sem hoz megoldást, mert az oda épülő házak alatti mélygarázsokat zömmel azok fogják majd használni, akik az új ingatlanba költöznek, miközben azok, akik eddig munka vagy más ok miatt parkoltak a telken, kiszorulnak onnan, és tovább növelik a parkolóhelyet keresők egyre nagyobb táborát.