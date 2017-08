Népharag zúdult Vujity Tvrtkora a botrányos interjú után

Azért agresszív a Tvrko, mert felkészületlen. Azt hiszi, hogy a tudatlanságát leplezni tudja az agresszivitásával. Ugyanezt csinálta a Krekó Péterrel is. Maradt volna Amerikában vagy Londonban...

Feltette a Krekó Péternek azt a kérdést, hogy Szerbia miért ápol közelebbi kapcsolatot Oroszországgal. Krekó megválaszolta: Szerbia sem a NATO-nak, sem az Európai Uniónak nem tagja, azzal köt szövetséget, akivel akar, ugyanakkor Magyarország a NATO tagja és annak az Európai Uniónak, ahol a fideszes képviselők is megszavazták az Oroszországi gazdasági szankciók bevezetését. Nos, ilyen hülyeséget nem kérdezett volna, ha felkészül.

- Lehet, hogy nem felkészületlen Tvrko, de valamiért rendkívül frusztrált. Valószínű hangulatember, ami az ő pozíciójában nem megengedett. Én rendkívül csalódtam benne!



- Tvrtko beképzelt és sztárriporternek képzeli magát! Arrogáns , tudálékos. A saját véleményét hajtogatja, túl sokat beszél és szinte nem is kíváncsi a meghívott véleményére. Rossz húzás volt az ATV-be való behívása. Ha ő van akkor nem is nézem a műsort!



- Agresszív, visszataszító volt. Remélem nem lesz hosszú életű az ATV-n, mert sok nézőt fog veszíteni. Nem kellett volna az MSZP iránti ellenszenvét ennyire kihangsúlyozni. Újságírói pártatlanság?



- Trvko iszonyatosan agresszív. Valójában csak saját menedzselése az egész szereplése. Üvölt a fideszpártisága. Fennen hírdeti, hogy független, de nem. Múltkor is úgy nekiment az MSZP-ből kilépett képviselőnek, hogy köpni, nyelni nem tudott. Írtam is a csatornának. Irtó lenéző időnként. Nagyképű, pökhendi.



- Néztem az Egyenes beszédet tegnap hát tényleg förtelmes volt, azt hittem rossz helyre kapcsoltam a tv-t, hát tényleg rossz helyre kapcsoltam! Ekkora bunkóság még nem volt ezen az adón mint amit tegnap Tvrtko produkált. Azt hiszem nem kell néznem többé, ha ő lesz a műsorvezető!

Szerző: Konczik Márton

Tvrtko rendkívül ellenszenvesen viselkedett és teljesen indokolatlanul rárontott a szocialista politikusra. A gond nem a kemény kérdésekkel volt. A műsorvezető minden megnyilvánulásából áradt a gyűlölet, amit szerintem egy ilyen múlttal rendelkező riporter nem engedhet meg magának.Hasonló esetekben hagyták már el politikusok interjú közben a stúdiót, viszont harangozó Tamás rendkívül jól állta a sarat. Sőt olyannyira, hogy képletesen szólva, feltörölte Tvrtkoval az ATV padlóját. Csak halkan jegyzem meg, hogy évekkel ezelőtt, egy hasonlóan kínos interjú után - amit Sváby András készített Orbán Viktorral -, Sváby hosszú időre eltűnt a képernyőről.A műsort követően a nézők sem kímélték a riportert. A közösségi oldalakon kommentekben osztották a verbális pofonokat. Most ezekből idézek néhányat:Aki lemaradt volna az ominózus interjúról, itt nézheti meg