Népszavazást kezdeményeznek a szabad szentestéről

Forrás: hvg.hu

Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen? - ezzel a szöveggel nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz népszavazási kezdeményezést egy magánszemély.A parlamentben legutóbb akkor volt erről szó, amikor a nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánításáról tárgyaltak a képviselők. Akkor több ellenzéki politikus is arról beszélt, hogy szerencsésebb lenne szenteste napját felvenni a pirosbetűs ünnepek közé.Most az NVB tagjain van a sor: kedden is üléseznek, nem kizárt, hogy a napirendjükre kerül a kérdés megtárgyalása - írja a hvg.hu .