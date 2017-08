Netanjahu nagy bajban van

Forrás: MTI-Sztárklikk

Cserében saját büntetésének enyhítésére számíthat saját csalási ügyében.A ynet értesülései szerint Harow a Netanjahura vonatkozó "ezres" és "kétezres" számú aktákkal, azaz a milliárdos oligarcháktól kapott nagy értékű ajándékokkal és a médiabefolyásolási korrupciós ügyekkel kapcsolatban mondhat el átütő, bizonyító erejű információkat.Ezek az izraeli média pénteki jelentései szerint alapvetően megváltoztathatják a Netanjahu ügyeiben egy éve tartó, eddig meglehetősen lassan haladó nyomozás menetétCsütörtökön hírzárlatot rendeltek el az Ari Harow-val folytatott vádalku-tárgyalásokról, de az erről szóló rendőrségi beadványon első alkalommal már korrupcióval is vádolták a kormányfőt a csalás és hivatali hatalommal történő visszaélés mellett.A megállapodás alapján Harowt is elítélik saját, a Netanjahu ügyektől független bűnügyében, de csak csalásért és hivatali visszaélésért, és nem fogják börtönbüntetésre ítélni, hanem helyette csak közösségi munkát kell majd végeznie, valamint ki kell fizetnie egy hétszázezer sékeles (mintegy ötvenmillió forintos) pénzbüntetést.Benjámin Netanjahu miniszterelnöki hivatala elutasította és "megalapozatlannak" nevezte csütörtökön a korrupcióra vonatkozó gyanúsítást, valamint elismételte a nyomozások kezdete óta számos alkalommal hangoztatott állítást, miszerint "nem volt semmi, és nincs is semmi".Ari Harow már 2002 óta szolgálta különböző időszakokban szürke eminenciásként Benjámin Netanjahut ellenzékben és kormányon egyaránt, és rengeteget tud a kormányfő pénzügyeiről, a neki juttatott adományokról, utazásairól és nemzetközi kapcsolatairól.A kettős, amerikai és izraeli állampolgár Harow 2002-ben kezdett nemzetközi kapcsolatokban tanácsadóként dolgozni Netanjahunak, majd 2003-ban visszatért eredeti hazájába, ahol a Likud Párt Amerikai Barátai nevű szervezet igazgatójaként működött 2006-ig.Ezután Izraelben, az ellenzékben lévő Netanjahu hivatalának vezetőjeként dolgozott. 2009-ben, Benjámin Netanjahu kormányfői újraválasztása után a miniszterelnök egyik legközelebbi bizalmasaként környezetének egyik legfontosabb embere volt.Harow 2010-ben váratlanul visszavonult közhivatalából és két stratégiai tanácsadó céget alapított, amelyekben korábban a politika világában szerzett kapcsolati tőkéjét kamatoztatta.Négy évig működött az üzleti szférában, majd 2014-től ismét visszatért Netanjahu mellé, ezúttal kabinetfőnöknek, és ezután ő vezette a Likud választási kampányát is a legutóbbi, 2015-ös választásokon.Amikor ismét közhivatalt vállalt, akkor az izraeli törvények értelmében fel kellett adnia magánüzletét, és ezért azokat - a vádak szerint csak papíron, fiktív módon - eladta hárommillió dollárért.A rendőrségi nyomozás eredményei szerint valójában nem kapta meg értük a szerződésben kikötött pénzeket, és továbbra is ő vezette cégeit a háttérből, és magánüzlete érdekében kihasználta hivatali pozícióját.A rendőrség ezért már februárban vádemelési javaslattal átadta a Harow-ügy nyomozati anyagát az ügyészségnek, amely pénteken a Netanjahu-ügyekben vádalkut kötött vele.