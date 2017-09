Nézze meg videón, milyen luxusban repült Orbán

A kormányszóvivő szerint ez volt a legolcsóbb megoldás

Az alábbi árulkodó videót Orbán Viktor munkatársai maguk tették közzé a kormányfő Facebook-oldalán. A gépet az Airbus gyártotta, fedélzetén bár és ebédlő is található."A lehető legolcsóbb megoldásokat próbáljuk használni minden egyes olyan alkalommal, amikor a miniszterelnök, még inkább amikor nagyszámú delegáció utazik olyan országokba, amelyekkel gazdasági-politikai értelemben meg szeretnénk erősíteni a kapcsolatainkat. Egészen biztos vagyok benne, hogy most is a legolcsóbb megoldást választotta az, aki az utakat szervezte" - mondta Kovács Zoltán.