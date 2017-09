Nógrádi: már nincsenek nagy nevek a baloldalon

Már nincsenek nagy nevek

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma este című műsorában elmondta: a választást biztos, hogy Angela Merkelék nyerik, hiszen jelenleg is 40 százalékon állnak.A nemrégiben megrendezett Merkel-Schulz vitát is egyértelműen Merkel nyerte meg - jelentette ki a szakértő. Mindemellett volt két találkozó is a közönséggel: Merkel az elsőn briliáns volt, a másodikon gyengébb, ám Martin Schulz még a kérdésekre sem tudott válaszolni például nyugdíjról vagy az oktatás jövőjéről - tette hozzá.Schulz a második vitán ugyanakkor azt állította, 4 év alatt megszünteti a német államadósságot és óriási beruházásokat indít el; a kettőt együtt viszont lehetetlen megtenni - állapította meg Nógrádi György.Azon véleményének is hangot adott, hogy nyolc általánossal nem lehet valaki Németország kancellárja.Nógrádi úgy vélte, az elmúlt évtizedekkel ellentétben a szociáldemokrata pártnál már nincsenek nagy nevek. Schulz is középszerű, és ha most megbukik, 4 év múlva igen csekély lesz az esélye arra, hogy újrainduljon - fogalmazott a szakértő.