Novák Katalin: a családok munkabarátok legyenek

A család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár a soros EU-elnök Észtország fővárosában tartott megbeszélés után elmondta, felszólalásában kiinduló pontként kiemelte azt a problémát, hogy kevés gyermek születik.Ez a tagállamok szinte mindegyikére áll, és európai szinten minél többet kellene vele foglalkozni - tette hozzá.Hangsúlyozta, hogy mindenekelőtt meg kell vizsgálni, milyen akadályok állnak a fiatalok gyermekvállalásának útjában, és miként lehet segíteni ezek lebontásában.Az egyik ilyen eszköz a munka és család egyensúlyának kialakítása, ennek megteremtése kormányzati oldalról is - mondta az államtitkár, hozzátéve: Magyarországon az utóbbi öt évben húsz százalékkal élénkült a gyermekvállalási kedv, de ez még kevés.Novák Katalin felszólalásában kifejtette, hogy Magyarország családbarát országban gondolkodik, de azt is fontosnak tartja, hogy munkából éljen a lakosság, a nők számára is lehetőségek nyíljanak a munkaerőpiacon, ezért - mint fogalmazott - fontos, hogy a munkahelyek családbarátok, a családok pedig munkabarátok legyenek.Mint mondta, a tanácskozás résztvevői egyhangúlag fontosnak mondták a munka és a család egyensúlyát megjegyezve, hogy ehhez nem kizárólag a nőkre kell összpontosítani, hanem a családapákra is.Novák Katalin megfogalmazása szerint a munkaerőhiány miatt még több nőre van szükség a munkaerőpiacon, és még nagyobb férfi részvételre a családi munkamegosztásban.Hangsúlyozta, hogy Magyarország nem kényszerítő eszközökkel akarja ezt elérni, hanem lehetőség nyújtásában a választás szabadságának meghagyásával: hadd döntse el minden család, hogy számára mi a legkedvezőbb megoldás.Megjegyezte, hogy Magyarországon a családtámogatások mindegyikével élhetnek a családapák is.Novák Katalin a jövőt illetően kitért arra, hogy a közigazgatás - amelyben sok nő dolgozik - jó példával járhat elöl a munka és a családi élet harmonizálásában.Felszólalásában felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország hazai össztermékének 4,8 százalékét fordítja családtámogatásra, míg a fejlett országokban ez a hányad átlagosan 2,55 százalék.