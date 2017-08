Nyaralótulajdonosok! Komoly büntetésre számíthatnak

Forrás: InfoRádió / Sztárklikk

Egyes felmérések szerint Magyarországon minden ötödik ember allergiás a parlagfűre. A pollenallergiások zöme érzékeny a parlagfűre, a könnyezéssel, szemviszketéssel, tüsszögéssel járó szénanátha egyaránt sújtja a felnőtteket, a gyermeket és a fiatalokat.Ők jobb, ha tudják, hogy, az elkövetkező napokban a parlagfű pollenkoncentrációja várhatóan országszerte emelkedni fog - az Alföldön, illetve a Dunántúlon is egyre nagyobb területen érheti el a nagyon magas szintet - írja a Facebook oldalán az ÁNTSZ.Az eddigi évekhez hasonlóan júliustól szabhat ki bírságot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) a parlagfűvel fertőzött területek miatt.Fontos tudunk, hogy minden földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.Ha pedig ennek a kötelezettségünek nem teszünk eleget, akkor növényvédelmi bírságot is kaphatunk, amelynek az összege a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától és parlagfűvel való fertőzöttség mértékétől függően 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet kül- és belterületen egyaránt.Ráadásul a kötelezően kiszabott bírságon túl a közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket is az "ügyfélnek" kell megfizetnie.Külterületek esetében a Megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai, míg belterületeknél az önkormányzat jegyzője végzésben állapítja meg az eljárás során felmerült költségeket