Nyári jutalom a milliós minisztériumi fizetések mellé

Forrás: Napi.hu

Az Igazságügyi Minisztérium 509 dolgozója részesült fejenként bruttó 215 ezer forint értékű ajándékutalványban a nyáron, köztük a tárca felső vezetői is - tudta meg a Napi.hu Az igazságügyi miniszter és a tárca államtitkárainak juttatásait tartalmazó dokumentumok augusztus első hetében frissültek. Ebből derült ki, hogy a felsővezetők június-július fordulóján kapták meg a 215 ezer forint értékű juttatást 2016 nyarához hasonlóan.A minisztérium a hírportálnak azt írta, hogy a magas színvonalú munka elismerésének egyik bevett módja az eseti juttatás, nem csak a köz- de a magánszférában is. Ezen túl cél a dolgozók szezonális anyagi terheinek csökkentése is. Nyáron ilyen a nyaralás vagy a gyerekek táboroztatása is.Mivel a juttatásra jogosultak körébe a politikai vezetők is beletartoznak, így nem volt akadálya annak, hogy a miniszterek és az államtitkárok is kapjanak hozzájárulást a nyári költségeikhez.Trócsányi László miniszter fizetése bruttó 1,1 millió forint, ez gyerekkedvezmények nélkül nettó 733 forint. A miniszter éves cafeteria-kerete - a többi vezetőhöz hasonlóan - évi bruttó 200 ezer forint, jutalmat csak nyáron kapott, illetve karácsonykor részesült egy csekély értékű 11 ezer forintos ajándékban.A nyári jutalmak mellett a minisztérium három államtitkára, Vízkelety Mariann, Kecsmár Krisztián és Völner Pál tavaly november végén is kaptak bruttó 250 ezer forintot, vélhetően a karácsonyi terhek csökkentése érdekében. A miniszteréhez képes magasabb összegű egyedi juttatás annyiban érthető, hogy az államtitkárok fizetése még a bruttó 1 millió forintot sem éri el (997 ezer). Ennek nettója pedig alig több 660 ezer forintnál.