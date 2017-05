Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnöknek

Szerző: Horváth Csaba az MSZP fővárosi frakcióvezetője

Tisztelt Miniszterelnök úr!Amint azt nyilván tudja, jelenleg Ön és a kormánya tehet arról, hogy a napi félmillió utast szállító, kritikus állapotban lévő 3-as metró felújítása még mindig, immár hét éve nem kezdődött el. Önök vésték kőbe azt a 137,5 milliárd forintos pénzügyi keretet, amely láthatóan kevés a metró felújítására.Mivel a téma nem tűr halasztást és mivel az Önnel folyamatosan "majd a jövő héten" tárgyaló Tarlós István amúgy sem mer kényes kérdéseket feltenni, ezért az alábbi kérdésekkel fordulok Önhöz:1. Bizonyára tisztában van azzal, hogy ezt az összeget a legújabb tenderre érkezett pályázatok legolcsóbbika is 30 milliárd forinttal haladja meg. Biztosítja-e a kormány a fennmaradó összeget a főváros számára vagy a budapestieknek le kell mondaniuk a 3-as metró felújításáról?2. Amennyiben a kormány mégis biztosítja a 3-as metró felújításához szükséges pénzt, Ön ad-e garanciát arra, hogy a pénzt nem játszák át Fidesz-közeli vállalkozásokhoz (értsd: nem lopják el), illetve arra, hogy a kormány nem államosítja "cserébe" a főváros valamely vagyontárgyát vagy kevés megmaradt hatásköreinek valamelyikét?3. Az Ön kormánya a mai napig nem adta be a pályázatát a 3-as metró felújításához szükséges uniós forrásokra. A régi vicc szerint ha a jóistentől várjuk a lottóötöst, a szelvényt akkor is illik kitölteni. Mi az oka, hogy a kormány nem nyújtotta be a pályázatot és mikor tervezi ezt pótolni?Felhívom a figyelmét arra, hogy a budapestiek naponta mintegy 20 milliárd forintot fizetnek be az államkasszába, ezért cserébe bőven megérdemlik, hogy ne életveszélyes metrón kelljen utazniuk. Ön félreérti a szerepét, ha azt gondolja, hogy az adókat a kormánynak csak beszednie kell, azonban a szükséges önkormányzati feladatokra elegendő forrást biztosítani nem.Tisztelt Miniszterelnök Úr!Az elmúlt években több alkalommal fordultam már Önhöz levélben, mások mellett a Városliget, a Budai Vár vagy épp a fővárosi hulladékgazdálkodás jövőjével kapcsolatban. Választ azonban - sajtófőnökének nyilvános ígérete ellenére - egyetlen alkalommal sem kaptam.Ugyancsak felhívom a figyelmét, hogy ha a Fővárosi Közgyűlés egy képviselője kérdezi Önt, az olyan, mintha a budapesti emberek kérdeznék. Ön, aki annyira szeret konzultálni a nemzettel, időnként válaszolhatna az embereket ténylegesen érintő, valódi kérdésekre is.Írásban várom válaszát!