Nyugdíjas dolgozni akarók figyelmébe

Most zajlik az első nyugdíjas-szövetkezetek bejegyzési eljárása. Van olyan, amit a cégbíróság már be is jegyzett - mondta Fiák István.Hozzátette, a szövetkezetek próbaüzemszerűen már augusztusban elkezdenek kiépíteni kapcsolatokat a megbízókkal és nyugdíjasokkal. Elmondta, hogy terveik szerint a most alakuló nyugdíjas-szövetkezeteket egy közös weboldalon gyűjtenék össze.Eddig öt nyugdíjas-szövetkezet van. Közülük a Szomszédok országos lefedettségű, amely valójában négy nyugdíjas-szövetkezet összefogásával jött létre - mondta a Diákész elnöke.Fiák István elmondta, hogy nagyon sokan érdeklődnek a nyugdíjas-szövetkezetek alapítása iránt, ezért egy mentorprogram létrehozását javasolták, hogy a nyugdíjas-szövetkezetek alapítását, megalakulását és beindítását mentorok segítsék.A Diákész elnöke közölte: a gazdaság minden ágazat érdeklődik a munkát vállaló nyugdíjasok iránt, de a legnagyobb érdeklődés a vidéki kiskereskedelmi láncoknál van.A kistelepülések boltjaiba ugyanis már az iskolaszövetkezetek sem tudják visszacsábítani a városokba költöző diákokat."Ezek a kiskereskedelmi láncok sokszor nem tudnak mást tenni, mint hogy a korábban ott dolgozó nyugdíjasaikat hívják vissza. Nekik kiváló lehetőség a nyugdíjas-szövetkezeteken keresztül visszahívni a nyugdíjas kollégákat" - jelentette ki a Diákész elnöke.