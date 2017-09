Nyugdíjasok figyelem! Ezt kell tenni novembertől a gyógyszerek kiváltásánál

Hátrányban a nyugdíjasok

Forrás: Népszava / Sztárklikk

A gyógyszertárban a páciensnek igazolnia kell magát a taj-számával, és a hagyományos személyi igazolványával. Ha van chipes e-személyije, akkor egyetlen okmányra is megkaphatja a gyógyszert.A 65 évesnél idősebbek alapesetben chip nélküli személyit kapnak, igaz ez 60 évre szól. Ez a tíz éve bevezetett, jó szándékú intézkedés az unió országaiban azt a cél szolgálja, hogy időseknek ne kelljen időről-időre bajlódniuk a személyi okmányok megújításával.Viszont ebben az esetben nehézséget jelenthet számukra, hogy miden gyógyszer kiváltásnál, igazolniuk kell magukat. A személyi igazolvány mellé, mindig szükség lesz a hagyományos taj-kártyájára, valamint az orvos által kiállított, úgynevezett felírási igazolásra is.Azoknak a 65 év felettieknek, akik egyszerűsíteni szeretnék a gyógyszerek kiváltását, e-személyire lesz szükségük. A kormányablakoknál külön kell jelezniük, hogy a hagyományos személyi helyett, a rövidebb lejáratú, chipest kérik.Az egészségügyi szolgáltatók az e-személyit is éppúgy mint a bank-kártyákat, egy leolvasó készülékbe helyezik, a tulajdonosának pedig be kell ütnie majd a kártyához tartozó pin-kódot. Ezt követően megkapja akár papír vény nélkül is a gyógyszereit.