Ő a világ leggazdagabb nője

A L'Oréal-örökösnő Liliane Bettencourt csütörtöki halálával Alice Walton, a Walmart örököse lett a világ leggazdagabb asszonya. A Le Nouvel Observateur mutatja be a hatvanhét éves nőt, akinek vagyonát 33,8 milliárd dollárra becsülik - írja a Mandiner Walton apja, Sam Walton alapította a Walmart nevű amerikai áruházláncot, amely - amellett, hogy a legtöbb embert foglalkoztató vállalat az Egyesült Államokban - a világ nagyobb kiskereskedelmi cégévé nőtte ki magát. Alice Walton Arkansas-ban született, egyetemi tanulmányai után rövid ideig a Walmartnál dolgozott, a családi vállalatot azonban hamar otthagyta, és egy kereskedelmi bankban helyezkedett el elemzőként.Walton legfőbb szenvedélye a műgyűjtés: tízévesen vásárolt először festményt, egy Picasso-művet. Ma többek között Andy Warhol, Georgia O'Keeffe, Jasper Johns és Norman Rockwell alkotásai vannak Walton birtokában, személyes gyűjteményének értékét körülbelül ötszázmillió dollárra becsülik. Walton 2011-ben szülőállamában, a Walmart székhelyének közelében múzeumot nyitott, hogy a turizmussal új életet leheljen az elszegényedett régióba.Walton szabadidejében akvarelleket fest, horgászik vagy texasi farmján lovagol. Kétszer házasodott meg, gyermeke nincsen. Korábban komoly összegekkel támogatta republikánus elnökjelöltek - így George W. Bush és Mitt Romney - kampányát, tavaly azonban Hillary Clinton mellé állt, akivel még Bill Clinton arkansas-i kormányzósága idejében kötöttek szorosabb ismeretséget.A cikk szerint Walton visszahúzódó életét él, az interjúkérelmek többségét elutasítja. A Walmarttal szembeni elégedetlenség őt is elérte: az elmúlt években többször tüntettek New York-i lakása előtt a fizetésükre és munkakörülményeikre panaszkodó dolgozók.